Seyhan ilÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± SuÃ§ Ã–nleme ve SoruÅŸturma BÃ¼ro ekipler, Ã¼lkelerindeki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§Ä±p kente yerleÅŸen Suriyeli bir kiÅŸinin 3 katlÄ± bir evde yine Suriyeli kiÅŸileri muayene ettiÄŸi ihbarÄ±nÄ± aldÄ±. Seyhan Ä°lÃ§esi MirzaÃ§elebi Mahallesi'ne araÅŸtÄ±rma yapan polisler, Ã§evresi dikenli tel ve demir kapÄ±larla Ã§evrilen evi sardÄ±.

Eve baskÄ±n dÃ¼zenleyen polisler, hastaneye Ã§evrilen evin giriÅŸ katÄ±ndaki bekleme odasÄ±nda bulunan kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ± gÃ¶rdÃ¼. Daha sonra Ã¼st katlara Ã§Ä±kan polis, her katÄ± ayrÄ± bir laboratuvara Ã§evrilen binada detaylÄ± arama yaptÄ±.

GÄ°ZLENEN TUÅžA BASAN POLÄ°SLER ÅžOK OLDU

Odalarla bulunan dolaplarÄ±n Ã¼zerinden geÃ§en elektrik kablolarÄ±nÄ± inceleyen ekipler, gizlenen tuÅŸa basÄ±nca ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±. Kilidin mekanizmasÄ±nÄ±n devreden Ã§Ä±kmasÄ±yla hareket eden dolabÄ±n arkasÄ±ndaki duvarÄ±n kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve buralarÄ±n laboratuvara dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

YAKALANDILAR

Her katta ayrÄ± bir hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavi edildiÄŸi sÃ¶zde hastanede ayrÄ±ca Ã§ok sayÄ±da sedye, Suriyelilere yapÄ±lan laboratuvar sonuÃ§larÄ±, kan tahlili sonuÃ§larÄ±, tahlil raporlarÄ± ele geÃ§irdi.

Sahte doktorlarÄ± yakalamak iÃ§in harekete geÃ§en polis, tedavi amaÃ§lÄ± gelen Suriyelileri de binadan Ã§Ä±kardÄ±. Polis, sÃ¶zde hastanede Ã§alÄ±ÅŸan, Muhammet A. (36), Kafe Åžeyh M. (44), ve Shadi Alahmad A.' yÄ± (44) yakaladÄ±. ÅžÃ¼phelilerden Kafe Åžeyh M. ve Shadi Alahmad A.' nÄ±n kaÃ§ak binada doktor olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. 3 katlÄ± bina ekipler tarafÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rlendi.

ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LENLER

YapÄ±lan aramalarda ise 3 sedye, 3 adet stetoskop, 1 ateÅŸ Ã¶lÃ§er, 1 bebek tartÄ± cihazÄ±, 2 kÃ¼rtaj Ã§ubuÄŸu, 1 tansiyon cihazÄ±, 9 jetokain enjektÃ¶r, 1 hasta kayÄ±t defteri, 1 ultrason cihazÄ±, 1 ekg cihazÄ±,1 adet nevilizatÃ¶r, 1 otomatik tansiyon cihazÄ±, 2 speculum vajina Ã§ubuÄŸu, 2 bin enjektÃ¶r, 1 laptop, 1 yazÄ±cÄ±, 1 mikroskop cihazÄ±, 1 ÅŸeker Ã¶lÃ§er, 6 bin 620 kutu tÄ±bbi ilaÃ§ ele geÃ§irildi.

Burada tedaviye gelen Suriyelilerin ifadelerini alan polis, kaÃ§ak hastanede her tÃ¼rlÃ¼ hastaya bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶zellikle kadÄ±n hastalÄ±klarÄ± ve kÃ¼rtaj hizmeti verildiÄŸini sÃ¶yledi.

Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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