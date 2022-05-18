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Gizli bölmelerde yakalandılar! Polis ekipleri fark etti

#Düzensiz Göçmen#Van#Erciş

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan 2 yolcu otobüsünün gizli bölmelerinde yapılan aramada 47 düzensiz göçmenyakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Erciş Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadele çalışmaları kapsamında Hamuryen Kavşağı'nda şüphe üzerine 34 FEH 614 ve 34 ELR 101 plakalı şehirşerarası yolcu otobüslerini durdurdu. Her 2 otobüste yapılan aramada koltuk sayısının az olduğu fark edildi. Bunun üzerine ekipler, otobüslerde yaptığı detaylı aramada arka koltukların olduğu yerde gizli bölmeleri buldu. Koltukların sökülmesinden sonra yapılan aramada, gizli bölmelere saklanan 2'si havasızlıktan bitkin düşmüş 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Gizli bölmelerde yakalandılar Polis ekipleri fark etti

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Otobüs sürücüleri M.M.T, R.T. ve T.C. gözaltına alındı. Polislerin su ve yiyecek verdiği düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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#Düzensiz Göçmen#Van#Erciş

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