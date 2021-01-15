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Gündem
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

Gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede

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Gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede
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Şanlıurfa’da polisin düzenlediği operasyonda, evinde gardırobun gizli bölmesinde yakalanan FETÖ şüphelisi Z.T. adlı kadın, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ/PDY yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, polis ekipleri örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır aranan Z.T. adlı kadının adresi belirlenerek operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Z.T., yatak odasında bulunan gardırobun içine yapılan gizli bölmede yakalandı.

Gözaltına alınan Z.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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