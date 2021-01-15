Gizli bölmede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın adliyede

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ/PDY yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, polis ekipleri örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır aranan Z.T. adlı kadının adresi belirlenerek operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Z.T., yatak odasında bulunan gardırobun içine yapılan gizli bölmede yakalandı.



Gözaltına alınan Z.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.