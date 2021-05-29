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DHA
Haber Giriş: 29.05.2021 - 22:58 | Son Güncelleme:

Gizli bölmede suçüstü yakalandılar! Teker teker çıktılar

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Gizli bölmede suçüstü yakalandılar! Teker teker çıktılar

Kilis'te, çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde, Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan 6 kişi, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yakalandı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Suriye’den Türkiye’ye kaçak yollarla sivil geçişine aracılık ettiğini saptadı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Türkiye’ye bir grup yabancı uyruklunun kaçak geçiş yapacağını belirledi. Geçiş noktası olarak belirlenen bölgede önlem alan ekipler, Suriye’den gelen yabancı uyruklu 6 kişiyi çimento yüklü kamyonun gizli bölmesinde yakaladı.

Sınırı kaçak geçmeye çalışırken yakalanan 6 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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