Gizli bölmede silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alınırken, farklı olduğu görülen bir duvar balyoz ile kırıldı.

Duvarın içerisinde gizli bir bölme olduğu görüldü. Burada yapılan aramada, silah yapımında kullanılan 3 bin 540 siyah renkli şarjör, bin 640 siyah renkli sürgü kapağı, 840 gri renkli sürgü kapağı, bin 20 siyah renkli namlu, 600 gri renkli namlu, 750 tek dişli tetik, 2 bin 700 çift dişli tetik, 550 tetik mekanizması, bin 600 horoz mandal yayı, 250 sürgü tutucu pim, 650 icra mili aparatı, 900 icra mili, 3 bin 850 tetik mekanizması sabitleyici, 500 tetik emniyet kilidi, 60 icra mili sabitleyicisi, 22 bin 500 yay, 12 bin 500 sabitleme pimi ve bin 200 emniyet mandal pimi ele geçirildi.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.