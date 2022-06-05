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Gizemli şekilde ortadan kaybolmuşlardı: Arkadaşı Zonguldak’ta teslim oldu

#Sakarya#Kayıp#Polis
Gizemli şekilde ortadan kaybolmuşlardı: Arkadaşı Zonguldak’ta teslim oldu

Sakarya'da kuaför Savaş Aydoğan'ın kaybolmasına ilişkin ifade verdikten sonra kendisi de kayıplara karışan C.T., Zonguldak’ta polis ekiplerine teslim oldu. Aydoğan’a ilişkin henüz bir iz bulunamazken, C.T. ise ifadesi alınmak üzere Sakarya’ya getiriliyor.

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Kocaali ilçesinde kadın kuaförlüğü yapan 42 yaşındaki Savaş Aydoğan, 25 Nisan 2022 tarihinde kayıplara karıştı. Kendisinden haber alınamayan Aydoğan için ifade veren arkadaşı C.T. de bir süre sonra kayıplara karıştı. Aydoğan ve arkadaşı C.T.’yi bulmak için polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma çerçevesinde Savaş Aydoğan’ın gözaltına alınan kız arkadaşı M.E., sorgusunun ardından serbest kalmıştı.

Öte yandan, gizemli olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Kuaför Aydoğan’a ait herhangi bir ize rastlanılamazken, ifadesini verdikten sırra kadem basan arkadaşı C.T., Zonguldak Ereğli’de polis ekiplerine teslim oldu. C.T.’nin, ifadesi alınmak üzere Sakarya’ya getirildiği öğrenildi.

Gizemli şekilde ortadan kaybolmuşlardı: Arkadaşı Zonguldak’ta teslim oldu

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#Sakarya#Kayıp#Polis

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