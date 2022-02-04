Gizemli kazının sırrı çözüldü: İntikam cinayeti

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MÜTEAHHİT Edip Fırat, isimleri uyuşturucuyla anılan Baybaşin Ailesi’nin üyelerinden biriydi. Mahkeme kararıyla Baybaşin olan soyadını Fırat olarak değiştirmişti. 23 Aralık 2015 tarihinde Bentley marka otomobiliyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Ertaş Sokak’ta yeni inşa ettiği binanın inşaatına geldi. Burada eski kiracısı Murat Kartal’la tartıştı. İddiaya göre Murat Kartal kirada oturduğu evi boşalttıktan sonra gelen 1750 liralık su faturasını ödememiş, Edip Fırat da bir önceki görüşmelerinde kendisini tokatlamıştı. Poliste 20 suçtan kaydı olan Murat Kartal o gün Edip Fırat’ı kurşunlayarak öldürdü.

TAHLİYE OLUNCA KAYBOLDU

Murat Kartal cinayetin ardından tutuklandı, cezaevine koyuldu. Cezası dolunca 2022 yılı başında tahliye edildi. Ancak cezaevinden çıktıktan hemen sonra ortadan kayboldu. Ailesi hakkında kayıp başvurusu yaptı. Bir gizli tanık 20 Ocak 2022’de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Murat Kartal’ı iki polisin bularak Baybaşin Ailesi’ne teslim ettiğini, onların da işkence ederek öldürdükten sonra İstanbul Büyükçekmece’de toprağa gömdüklerini anlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün boyunca yaptığı kazılardan sonuç çıkmadı.

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7 KİŞİ TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturmada, iki polisin, 20 Ocak’ta Murat Kartal’ı evinden ‘Hakkında şikâyet var, karakola gidiyoruz’ diyerek aldıkları ve Baybaşin Ailesi üyelerine para karşılığı teslim ettikleri anlaşıldı. Polisler Erdem Öntürk ve Fatih Erkoç ile Edip Fırat’ın amcası Yavuz Yavuztürk, babası Mehmet Emin Baybaşin, Habip B., Faysal G. ve Hasan A. tutuklandı. Eski vekil Abdulsamet Turgut ile Tahsin C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.