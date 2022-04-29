Gizemli hepatit alarmı! 13 Ülkeye yayıldı...

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Bugüne kadar ABD, İngiltere, İspanya, İsrail, Danimarka, İrlanda, İtalya, Norveç, Fransa, Romanya, Belçika ve Hollanda’da görülen ve sebebi belirlenemeyen hepatit vakalarına son olarak Kanada’da rastlandı. 13 ülkeye yayılan virüse şu ana kadar yaklaşık 200 çocuk yakalandı. Hastalığın ‘gizemli’ ve ‘nedeni belirsiz’ olarak tanımlanması, yeni bir küresel salgın ihtimalini de gündeme taşıdı. Zira COVID-19 da henüz adı konulmadan önce ‘gizemli bir akciğer rahatsızlığı’ diye tanımlanıyordu. Hürriyet’e konuşan uzmanlar, bu gizemli virüsü şöyle yorumladı...

1-5 YAŞ ARASINDA ETKİLİ

Bilim Kurulu üyesi ve KLİMİK Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: “Şu anda küçük çocuklarda görülen ve hızlı şekilde karaciğer yetmezliğine neden olan klinik bir tablo var. Bunu genellikle hepatit tablolarında görürüz ancak bu tip bir virüs belirlenebilmiş değil. 1-5 yaş arasındaki çocuklar daha çok etkileniyor. Bir grupta adenovirüs bir grupta ise COVID-19’a rastlandı. Bazı hipotezler var. Bunlardan biri, çocukların COVID-19 virüsü ile yetişkinlere oranla daha yeni karşılaşması, bir diğeri ise adenovirüs ile COVID-19’un bir araya gelmesi.”

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SUÇLU ADENOVİRÜS MÜ

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu: “Bu hastalarda bilinen bulaşıcı hepatitlerle (hepatit A-E) ilişki kurulamadığı için yeni veya farklı bir virüs olabileceği üzerinde duruluyor. Vakaların hiçbirinin COVID-19 aşısı yok. Yüzde 77’sinde adenovirüs tespit edildi. Şimdilik suçlu adenovirüs gibi görünse de klinik bulgular alışık olduğumuz tabloya uymuyor. Bu da beraberinde başka bir enfeksiyon (COVID-19 dahil) veya çevresel bir neden olabileceği ihtimalini akla getiriyor.”

BELİRTİLERİ NELER?

· Koyu sarı idrar

· Kusma

· Gözlerin ve cildin sararması (sarılık)

· Kaşıntı

· Kas ve eklem ağrısı

· Ateş

· Halsizlik ve yorgunluk

· İştahsızlık

· Karın ağrısı