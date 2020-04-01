Gizemin İsminin Anlamı Nedir? Gizem Ne Demek?

Kökeni Türkçe olan Gizem ismi yapılan araştırmalarda ilk sıralarda yer alan adlardan biri olduğunu göstermektedir. Doğacak olan kızınıza bu ismi güzel ve özel anlamı üzerinden verebilirsiniz. Aynı zamanda hoş telaffuzu ve karakteristik özellikleri ile bebeğinize hayatı içerisinde ayrı bir anlam katacaktır.

Gizem İsminin Anlamı

Gizem ismi ‘aklın erişemediği’ ya da ‘çözülemeyen şey’ ve ‘sır’ anlamlarına gelmektedir. Sözlük anlamı üzerinden ise ‘sır’ karşılığında kullanılan bir isim olduğunu söylemek mümkün. Bu anlamı kapsamında gelecek olan bebeğiniz için harika bir isim verebilirsiniz.

Diğer taraftan Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ise Gizem ismi ‘sır’ veya ‘giz’ olarak geçiyor. Bu anlamları kapsamında felsefi bir yanı olan isim de olduğunu söylemek mümkün. Doğaüstü inanç doğruları kapsamında bir anlama sahiptir.

Diğer taraftan Gizem isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak ediliyor. Gizem ismi Kur'an'da geçmeyen bir addır. Çok özel anlamı üzerinden geçmişten günümüze kadar pek çok kişinin minik yavrusuna verdiği en özel isimlerden biridir. Bu ismi gönül rahatlığıyla kullanabilir ve kız bebeğinize verebilirsiniz.