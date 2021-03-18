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Gündem
Halim AKCA/ DHA
Haber Giriş: 18.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gizem’i parkta öldürüp eve gitti

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Gizem’i parkta öldürüp eve gitti

Burdur'un Bucak ilçesinde, 17 yaşındaki Gizem Canbulut, parkta, tartıştığı erkek arkadaşı E.Y. (19) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir süre sonra polisi arayan E.Y., evinde olduğunu söyledi. Polis eve gidip E.Y.’yi gözaltına aldı. Konuyla ilgili Burdur Valiliği'nden de açıklama geldi.

Burdur'un Bucak ilçesindeki Yunus Emre Parkı’nda dün 13.30 sıralarında, Gizem Canbulut (17) ile erkek arkadaşı E.Y. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyürken, E.Y., genç kızı bıçaklayıp kaçtı.

Gizem Canbulut kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olaydan sonra cinayet şüphelisi E.Y.’nin peşine düştü.

Gizem’i parkta öldürüp eve gitti

POLİSİ ARAYIP ‘EVDEYİM’ DEDİ

Bir süre sonra polisi arayan E.Y., evinde olduğunu söyledi. Polis eve gidip E.Y.’yi gözaltına aldı. E.Y. ve Gizem Canbulut’un Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi’nde bir dönem birlikte okudukları öğrenildi.

Burdur Valiliği’nin konuyla ilgili açıklamasında, “Yunus Emre Parkı’ndaki kasten öldürme olayı ile ilgili E.Y. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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