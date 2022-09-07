Gizem’e indirimli ceza

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Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli topçu uzman çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı Gizem Erdoğan ile aynı evde yaşıyordu. İddiaya göre 3 Temmuz 2021 tarihinde saat 19.30 sıralarında ikili arasında tartışma çıktı. Erdoğan beylik tabancasını aldığı Yıldırım’ı öldürdü. Tutuklanan Erdoğan hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

'KANI YERDE KALMASIN'

İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Gizem Erdoğan ile avukatları duruşma salonundan, Zeynel Yıldırım’ın ailesi ve avukatları ise SEGBİS’le duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan Zeynel Yıldırım’ın annesi Asiye Yıldırım, “Oğlum Gizem Erdoğan ile nişanlı değildi. Kendisi yalan söylüyor. Oğlumun kanının yerde kalmamasını istiyorum. Gözyaşlarım durmuyor. Adalet istiyorum. Oğluma ‘Evleneceksen gidip isteyelim’ dedim. Oğlum da ‘Hayır evlenilecek bir kız değil anne’ dedi. O kız yalan söylüyor. Onun timsah gözyaşlarına inanmayın” dedi.

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13 YIL HAPİS CEZASI

Duruşmada savunma yapan Gizem Erdoğan ise “Ben sürekli maktul ile ayrılmaya çalışıyordum. Sürekli Samsun’a gitme çabasındaydım. Herhangi bir insana zarar verme kastım olmadı. O an yaşadığım psikolojiyi anlatamam size. Önce kendime zarar vermek istiyordum. Maktulün uyuşturucu madde kullandığını da fotoğraflamıştım. Pişmanım. Tahliyemi istiyorum. Üzgünüm” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gizem Erdoğan’ı ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.