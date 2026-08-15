×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gizem’e amca şiddeti

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Çukurova#Güvenlik Kamerası
Gizem’e amca şiddeti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 07:00

Adana Çukurova’da 12 Ağustos’ta, cankurtaran Gizem Firdevs Ayzıt (30), aynı apartmanda oturan babaannesiyle kapıda selamlaşıp, sohbet etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bu sırada Ayzıt'ın babasıyla arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amcası G.A. (48) da yanlarına geldi. G.A. ile Ayzıt, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, G.A., yeğenini darp etti. G.A.'nın Ayzıt'ı dövdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan Ayzıt, savcılığa başvurup amcası hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘SALDIRIP KÜFÜR ETTİ’

Olay günü yaşadıklarını anlatan Gizem Firdevs Ayzıt, “İşten çıkıp evime gittiğimde babaanneme selam vermek istedim, amcamla hiç muhatap olmadım. Amcam bana, ‘Defol git, asansöre bin’ dedi. Ben de ‘Babaannemle konuşuyorum, seninle muhatap olmuyorum’ cevabını verdim. Beni darp edip, asansörün içine sokmaya çalıştı. Korktuğum için girmek istemedim ve dışarı çıkmaya çalıştım. Buna da izin vermedi. İtiş kakışla kendimi dışarı zor attım. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu, namusuma küfürler etti. Şikâyetçiyim” dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Çukurova#Güvenlik Kamerası

BAKMADAN GEÇME!