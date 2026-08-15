Gizem’e amca şiddeti

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Bu sırada Ayzıt'ın babasıyla arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amcası G.A. (48) da yanlarına geldi. G.A. ile Ayzıt, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, G.A., yeğenini darp etti. G.A.'nın Ayzıt'ı dövdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan Ayzıt, savcılığa başvurup amcası hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘SALDIRIP KÜFÜR ETTİ’

Olay günü yaşadıklarını anlatan Gizem Firdevs Ayzıt, “İşten çıkıp evime gittiğimde babaanneme selam vermek istedim, amcamla hiç muhatap olmadım. Amcam bana, ‘Defol git, asansöre bin’ dedi. Ben de ‘Babaannemle konuşuyorum, seninle muhatap olmuyorum’ cevabını verdim. Beni darp edip, asansörün içine sokmaya çalıştı. Korktuğum için girmek istemedim ve dışarı çıkmaya çalıştım. Buna da izin vermedi. İtiş kakışla kendimi dışarı zor attım. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu, namusuma küfürler etti. Şikâyetçiyim” dedi.