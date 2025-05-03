Gizem ve Süleyman aranıyor

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İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Aramalarda Süleyman Erdoğan’a ait 52 AY 465 plakalı otomobil, dün gece saatlerinde, ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında bulundu. Çalışmalar burada yoğunlaştırılırken, bölgede köpek ve drone destekli arama yapıldı. Otomobil incelemeye alınırken, ekiplerin suda ve çevresindeki çalışmaları sürüyor.

‘DEREYE AĞ AÇILDI’

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, “Dün akşam (önceki akşam) saat 23.00 itibarıyla alandayız ve hem jandarma hem emniyet hem de AFAD olsun, gönüllü kurtarma ekibi olsun, itfaiyemiz olsun bulunmuş olduğumuz mevkide yaklaşık 1 kilometrelik mesafede bir çalışma yapılıyor. İki genç kardeşimizin sinyalin ilk alındığı yer ve son kapatıldığı yer burası. Bu coğrafyada aramaya devam edeceğiz. Sabırla bekliyoruz, inşallah hayırlısıyla bir haber alırız diye düşünüyorum. Şu ana kadar 500 metre arama alanı bitti. Burada olmasına ihtimal görerek dere yatağına ağ da açıldı. Eğer burada düştüler veya burada başlarına bir hal geldiyse arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor” dedi.