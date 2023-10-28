Gizem 130 günde çözülemedi... Ümitler kesildi aramalar durduruldu

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ABD’deki Dünya Bankası’nda bir dönem ‘Asya Direktörü’ olarak çalıştıktan sonra emekli olup İstanbul Büyükada’daki evinde yaşamaya başlayan ekonomist Korhan Berzeg (83), yaz başında, İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (81) ile memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi’ndeki yazlık evine geldi. 17 Haziran sabahı telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’ ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Bölgede, geniş çaplı arama başlatıldı. Aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 5 kez sil baştan aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı.

Berzeg’in köpeği ‘Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, geri döndü. ‘Tina’nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü.

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KUYULAR DA ARANDI

‘Tina’nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı. Bunun üzerine aramalara, ‘Tina’ da dahil edildi. GPS takılıp, aç bırakılan ‘Tina’ her defasında, eve geri döndü. Ekipler, Berzeg’in atılma ihtimali üzerine bölgedeki 10 kuyuyu boşaltıp, içini kameralarla izledi. Ancak Korhan Berzeg kaybolduktan130 gün sonra, arama çalışmaları 24 Ekim’de sonlandırıldı. Korhan Berzeg’i arama çalışmaları artık gelen ihbarlar doğrultusunda sürdürülecek.

‘AYDINLATMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Geçen hafta evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen ve kaybolan, zihinsel engelli Fikriye Aydın’ın (63), 24 saat içerisinde bulunduğuna dikkat çeken bir yetkili, “130 gün boyunca aramamıza rağmen Korhan Berzeg’e ait hiçbir ize rastlayamadık. Burada, gizemli bir durum var. Bunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Ekipler artık sadece yapılan istihbaratları değerlendirecek. Çalışmalarımızı bu şekilde sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.