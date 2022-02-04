Giysi kumbarasında sıkışarak ölmüştü! Bir gün önce cezaevinden çıkmış

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Olay, dün saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Demirtaş Barbaros Mahallesi, 468. Sokak'ta meydana geldi. Ukrayna uyruklu Behpasha Tamazov, kullanılmış giysi ve ayakkabı kumbarasından eşya almak istedi. Ancak Tamazov'un başı, içerideki mekanizmaya sıkıştı. Bir süre sonra Behpasha Tamazov’u fark edenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tepki vermeyen Tamazov'u, kumbaranın alt tarafını kestikten sonra sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Tamazov'un hayatını kaybettiği belirlendi.