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Gündem
Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 16:40 | Son Güncelleme:

Giysi kumbarasında kayıp otomobilinin anahtarını aradı

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Giysi kumbarasında kayıp otomobilinin anahtarını aradı
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ANTALYA'da bir kişi, otomobilinin anahtarını, kullanılmış giysilerin değerlendirilmesi için belediye tarafından kullanılan kumbaraya attığı giysinin cebinde unuttu. Bu kişinin, arkadaşlarıyla birlikte kumbarayı açıp, onlarca kıyafet arasında anahtarını aradığı görüntüler, semt pazarında kıyafet seçenleri aratmadı.

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde oturan bir kişi, kullanmadığı kıyafetleri, belediyenin giysi kumbarasına attı. Bir süre sonra otomobilinin anahtarını giysisinin cebinde unuttuğunu fark eden kişi, arkadaşlarıyla birlikte cadde kenarındaki giysi kumbarasını açtı. Gece yarısı cep telefonu ışığında 3 arkadaşıyla otomobil anahtarını arayan adam, zaman zaman kıyafetleri de arkadaşlarına gösterip renk tarifi yaptı.

Semt pazarlarındaki giysi tezgahlarında üst üste konulan kıyafetleri tek tek inceleyenlerin görüntüsünü andıran anahtar arama telaşı, cep telefonu kamerasına yansıdı. 4 kişi, bir süre sonra anahtarı bulup bölgeden ayrıldı.

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