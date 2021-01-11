Giysi kumbarasında kayıp otomobilinin anahtarını aradı

Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde oturan bir kişi, kullanmadığı kıyafetleri, belediyenin giysi kumbarasına attı. Bir süre sonra otomobilinin anahtarını giysisinin cebinde unuttuğunu fark eden kişi, arkadaşlarıyla birlikte cadde kenarındaki giysi kumbarasını açtı. Gece yarısı cep telefonu ışığında 3 arkadaşıyla otomobil anahtarını arayan adam, zaman zaman kıyafetleri de arkadaşlarına gösterip renk tarifi yaptı.

Semt pazarlarındaki giysi tezgahlarında üst üste konulan kıyafetleri tek tek inceleyenlerin görüntüsünü andıran anahtar arama telaşı, cep telefonu kamerasına yansıdı. 4 kişi, bir süre sonra anahtarı bulup bölgeden ayrıldı.