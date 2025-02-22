Gittiği pilavcıda, kapıyı açık unuttuğu için 6 kişi tarafından öldüresiye dövüldü! Dişleri döküldü

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Olay, 12 Şubat Çarşamba günü Silivri'deki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Öğle saatlerinde tahsilat yapmak için akaryakıt istasyonu içerisindeki pilavcıya giden tavuk firması çalışanı Okan Ünal, dükkana girdiğinde kapıyı açık unuttu. İddiaya göre, bu sırada dükkanda yemek yiyen akaryakıt istasyonu çalışanları kapıyı açık unuttuğu için Ünal'a küfür ve hakaret etmeye başladı. Ünal'ın cevap vermesi üzerine, küfür ve hakaret eden 3 kişi Ünal'a saldırdı. Pilavcıda çalışan kadın, kavgayı ayırmak amacıyla akaryakıt istasyonunun market kısmına koşarak orada çalışanlardan yardım istedi. Fakat, market kısmından gelen 3 kişi de, kavgayı ayırmak yerine ellerinde sopalarla Okan Ünal'a saldırdı. Cep telefonundan 112'yi arayarak yardım isteyen Ünal, olay yerine gelen jandarma ekipleri sayesinde kurtuldu. Olayda 2 dişi kırılan Okan Ünal, hastaneden aldığı darp raporu ile birlikte savcılığa giderek şikayette bulundu.

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"ÜÇÜ BİRDEN ÜZERİME ÇULLANDI"

Yaşadıklarını anlatan Okan Ünal, "Bir tavuk firmasında plasiyer olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 2 senedir çalışıyorum. Silivri D-567 Karayolu üzerindeki bir tane akaryakıt istasyonunda müşterimiz olan pilavcı abimizin yanına tahsilat almak amaçlı gittim. İçeri girdiğimde cam mekan kapısını açtım. Tahsilat almak için içeri girdiğimde, kapıyı açık unuttuğum için, içeride o benzin istasyonunun çalışanları kapıyı sert bir şekilde kapatarak, bana hakaretlerde bulundular. Kapıyı neden açık bıraktığımı söylemeleri yerine veya düzgün bir üslupla beni uyarmaları gerektiği yerde bana hakaretlerde bulunarak bir şeyler söylemeye devam ettiler. Ben kendilerini umursamadım. Çünkü olayın büyümesini istemedim. Kendilerini dinlemedim. Kulak arkası ettim her söylediklerini. Ama olayı artık başka boyuta taşıdılar. Hakaretleri daha da ağırlaşmaya başladı. Kendilerine dönüp bu şekilde benimle konuşmamaları gerektiklerini söyledim. Bana hakaret ettiklerini söyledim, 'Yapmayın bunu' dedim. 3 kişilerdi içeride. O sırada yemek yiyorlardı. Ondan sonra ben bunların kendilerini uyarmaya başladığım anda, ayağa kalkarak ilk darbeyi orada aldım. Göğsümü tutarak, beni ittirdiler. Kendilerine bu şekilde davranmaması gerektiğini tekrar dile getirdim. Bana vurmamaları gerektiğini söyledim. Bu sefer 3'ü birden üstüme çullandı. Beni dövmeye başladılar. Orada 3 kişi vardı" dedi.

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"TEKRAR GELİP, SOPALARLA SALDIRDILAR"

Ünal, "Yanımızda bulunan kadın içeri gidip petrol çalışanlarından yardım istedi. O sırada beni darbedenler dışarı çıktı. Ben de telefonuma sarılıp jandarmayı aradım. Şahısların tekrar, bu sefer daha kalabalık bir şekilde geldiğini gördüm. Ellerinde sopalarla beraber gelip, beni orada tekrar darbettiler. Yani 6 kişi tekrar orada bana saldırdılar. 2 tane dişim kırıktır. Hekim raporlarım da mevcuttur. Savcılığa bütün raporlarımı verdim. Kendilerinden davacı ve şikayetçi olduğumu da belirttim. Kendilerini kesinlikle tanımıyorum. Sadece orada çalıştıklarını, oranın sahibi olduklarını biliyorum. Onun dışında kendileriyle hiçbir bağlantım yoktur. Kendileriyle hiçbir sohbetim yoktur. Kendilerinden davacıyım ve şikayetçiyim" şeklinde konuştu..