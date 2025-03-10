×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gittiği her yerde karşısına çıkmıştı... Saplantılı eski sevgiliye hapis cezası!

Güncelleme Tarihi:

#Yargıtay#Eski Sevgili#Mahkeme
Gittiği her yerde karşısına çıkmıştı... Saplantılı eski sevgiliye hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 11:41

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski sevgilisinin sürekli karşısına çıkan, aracıyla takip eden sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 6 ay hapis cezasını onadı.

Haberin Devamı

Dairenin kararına göre, Sakarya'da yaşayan bir kişi, bir süre birliktelik yaşamasının ardından sevgilisinden ayrıldı.

Eski sevgilisinin gittiği yerlerde karşısına çıkarak "anlamsız sözler sarf eden", aracıyla etrafında dolaşan, oturduğu kafenin önünden defalarca geçiş yaparak rahatsız eden kişi hakkında şikayet üzerine dava açıldı.

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanık eski sevgili, yerel mahkemece "atılı suçu işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraat etti.

Beraat kararına yapılan itiraz üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını kaldırdı ve sanığa atılı suçtan 6 hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanık avukatının mahkumiyet kararına yaptığı itiraz üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınEce Gürele cadılık eğitimi verdiği iddia edilmişti Hale Nur Özenin ifadesi ortaya çıktı... Son aylara dikkat çektiEce Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği iddia edilmişti! Hale Nur Özen'in ifadesi ortaya çıktı... Son aylara dikkat çektiHaberi görüntüle

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesince sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının onanmasına hükmetti.

Eylemin sanık tarafından işlendiğinin saptandığına işaret edilen kararda, "Eyleme uyan suç vasfının doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yargıtay#Eski Sevgili#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!