Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Gitmek mi zor kalmak mı

Güncelleme Tarihi:

#Enkaz#Depremzedeler#Çadır
Gitmek mi zor kalmak mı
Rıza Özel
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2023 07:00

Evlerinden uzaklaşmak istemeyen depremzedeler, çadır ve konteyner kentlerdeki olanaklardan faydalanamıyor.

Haberin Devamı

Kiminin evi tamamen yıkılıp enkaza dönmüş kiminin ki hasarlı. Sağlam olanlar da korkudan içine giremiyor. Ama yine de evlerini bırakıp gidemiyorlar. Çadır kent ya da konteynerlere yerleşmek istemeyen bazı Hataylılar, evlerinin önüne kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Antakya ilçesindeki Sofular Mahallesi’nde depremzedeler yıkılan evlerinin yanındaki Orhanlı Parkı çevresine konuşlanmış.

Gitmek mi zor kalmak mı

Evleri tamamen yıkılan ya da hasarlı olan depremzedeler, “Komşularımızla bir aradayız. Herkes çadırda ama en azından herkes birbirini tanıyor. Kimsenin evi kalmadı fakat bu yoklukta birbirimize destek, yardımcı oluyoruz” sözleriyle mahallelerinden neden kopmadıklarını anlatıyor. Doğal olarak mahallelere kurulan çadırların seyyar banyo, tuvalet ve elektrik ihtiyacı var. Depremzedeler “Çadır kentlerde banyo tuvalet var ama biz buradan gitmek istemiyoruz. Az değil 20-30 çadırız. Buraya da elektrik, su, banyo ve tuvalet verilmesini bekliyoruz” diyor. 

Haberin Devamı

Gitmek mi zor kalmak mı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enkaz#Depremzedeler#Çadır

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden torunumuz bize karşı bu kadar kaba?

#BSF
Akrep Kızın kimliği 30 yılın ardından belli oldu Polis iki önemli soruya cevap arıyor... Katili onu iyi tanıyan biriydi

Akrep Kız'ın kimliği 30 yılın ardından belli oldu! Polis iki önemli soruya cevap arıyor... 'Katili onu iyi tanıyan biriydi'

#ABD
200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven