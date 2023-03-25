Gitmek mi zor kalmak mı

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Kiminin evi tamamen yıkılıp enkaza dönmüş kiminin ki hasarlı. Sağlam olanlar da korkudan içine giremiyor. Ama yine de evlerini bırakıp gidemiyorlar. Çadır kent ya da konteynerlere yerleşmek istemeyen bazı Hataylılar, evlerinin önüne kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Antakya ilçesindeki Sofular Mahallesi’nde depremzedeler yıkılan evlerinin yanındaki Orhanlı Parkı çevresine konuşlanmış.

Evleri tamamen yıkılan ya da hasarlı olan depremzedeler, “Komşularımızla bir aradayız. Herkes çadırda ama en azından herkes birbirini tanıyor. Kimsenin evi kalmadı fakat bu yoklukta birbirimize destek, yardımcı oluyoruz” sözleriyle mahallelerinden neden kopmadıklarını anlatıyor. Doğal olarak mahallelere kurulan çadırların seyyar banyo, tuvalet ve elektrik ihtiyacı var. Depremzedeler “Çadır kentlerde banyo tuvalet var ama biz buradan gitmek istemiyoruz. Az değil 20-30 çadırız. Buraya da elektrik, su, banyo ve tuvalet verilmesini bekliyoruz” diyor.

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