Gitmediği Ankara'dan hafif ticari aracına, 'kamyonet' olarak trafik cezası geldi

Güncelleme Tarihi:

#Bingöl#Abdulkadir Yüksel#Trafik Cezası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 11:05

Bingöl'de emekli Abdulkadir Yüksel'in (62) satın aldığı hafif ticari araca, hiç gitmediği Ankara'dan ceza geldi. Yüksel, 'kamyonet' olarak belirtilen araca gelen 8 bin 500 TL'lik cezaya itiraz edip, Bingöl'de olduğunun tespitinin yapılmasını istedi.

Merkeze bağlı Ekinyolu köyünde yaşayan esnaf emeklisi Abdulkadir Yüksel, 8 Kasım 2025'te vekaletname verdiği kardeşi aracılığıyla İstanbul'da 34 NFJ 403 plakalı hafif ticari araç satın aldı. Kardeşi, ertesi gün aracını Bingöl'e getirdi. Yüksel'in bu tarihten itibaren hiç il dışına çıkmadığını belirttiği aracına, 5 Ocak tarihinde, 29 Aralık 2025 günü saat 11.45 sıralarında Ankara'nın Kahramankazan mevkisinde, Anadolu Otoyolu Akıncı Yol Kontrol Noktası'nda ceza kesildiği makbuzu ulaştı.

CEZAYA İTİRAZ ETTİ

Makbuzda, 'kamyonet' olarak belirtilen aracın şoförlüğünü H.B.'nin yaptığı, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 5'inci maddesine göre 'yetki belgesi olduğu halde aracını yetki belgesine kaydettirmeden kullanma' suçu kapsamında 8 bin 500 TL ceza kesildiği yer aldı. Cezaya itiraz eden Yüksel, Bingöl Adliyesi'ne başvurarak, aracın ceza tarihinde Bingöl'de olduğunun Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ile tespitinin yapılmasını talep etti. Yüksel, sürücü H.B. hakkında da suç duyurusunda bulundu.

Gitmediği Ankaradan hafif ticari aracına, kamyonet olarak trafik cezası geldi

'MAĞDUR EDİLDİM'

Abdulkadir Yüksel, "Bingöl'den başka hiçbir il dışına çıkmadığım halde, araç sahibi ben olmama rağmen H.B. adına 29 Aralık 2025 tarihinde saat 11.45'te bir ceza kesilmiş. Araçta 5 kişinin olduğu yazıyor. Ben hiçbir şekilde araçla Bingöl dışına çıkmadım. Merkeze bağlı Ekinyolu köyünde ikamet ediyorum. Buna rağmen aracıma 8 bin 500 TL'lik bir trafik cezası kesilmiş. Bana 5 Ocak'ta gelen cezada, ihlalin 29 Aralık'ta işlendiği yazıyor. Ben Bingöl il sınırlarının dışına dahi çıkmadığım halde bu ceza elime ulaştı. Ceza Ankara'dan geliyor. Aracımı kullanan kişinin H.B. adlı bir vatandaş olduğu geçiyor ancak ben böyle bir kişiyi de tanımıyorum. Ankara'ya da hiç gitmedim, aracımda 5 yolcu da daha önce hiç olmadı. Buna rağmen bir uzman çavuş tarafından Ankara'da kesildiği belirtilen bu cezayla mağdur edildim. 8 bin 500 TL'lik bu cezayı kim ödeyecek, nasıl ödenecek; bilmiyorum. Mağdur durumdayım" dedi.

Gitmediği Ankaradan hafif ticari aracına, kamyonet olarak trafik cezası geldi

