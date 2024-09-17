‘Gitme ölürsün’ diyen babasına Ayşenur böyle demiş: İşe yarayacaksa ölmeye razıyım

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HAKSIZLIĞA uğrayanlara yardım etmeyi seven Ayşenur Ezgi Eygi, 26 yıllık yaşamında kimi zaman siyahiler kimi zaman Arakanlı Müslümanlar kimi zaman da doğa için mücadele etti. Washington Üniversitesi’nde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerde ön saflarda yer aldı, günlerce süren eylemlerde İsrail’in yaptığı zulümleri haykırdı. Filistinlilere destek olmak için gittiği Batı Şeria’da ise İsrail askerlerince katledildi. Ayşenur’un babası Mehmet Suat Eygi, ardından gözyaşı döktüğü kızıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, “Haksızlığa karşı asiydi. Dil, din, ırk, cinsiyet, politik görüş, sağ, sol gözetmeden yardım ederdi. Yardım etmek için de mesafe tanımazdı. Dünyanın neresi olursa olsun giderdi. Onun çağındaki çocuklar makyaj yapmanın detaylarını öğrenirken Ayşe insan haklarının peşindeydi” diye konuştu.

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KENDİNİ FİLİSTİN’E ADADI

Ayşenur’un Batı Şeria’ya gitme kararını kendisine söylediğini gözyaşı içinde anlatan baba Eygi, o konuşmayı şöyle anlattı: “Ayşe Filistin’e gideceğini bana söyledi. Vazgeçirmek için aylarca vaktim vardı. Her gün konuştuk, çabaladım, vazgeçmedi. Madem gideceksin kızım şubatta, martta git dedim. Onu da başaramadım, gitti. Bana söz ver her aşamada, en küçük bir tehlike olduğunda oradan geri dön dedim. Ürdün’e, Kudüs’e, Ramallah’a gitti. Hiç tehlikeden bahsetmedi. Dönmedi, döndüremedim. Seattle’daki bir konuşmamızda vazgeçirmeye çalıştım. Çok tehlikeli bir yer, insan öldürmeyi çok iyi bilen bir yere gideceksin, gitme dedim. ‘Gideceğim baba, orada olup bitenleri insanların duyması lazım’ dedi. Ya bir kurşun gelir, kaza kurşunu gelir ölürsün dedim. ‘Ölmem bir işe yarayacaksa razıyım baba’ dedi. Kızım kendini Filistin’e adadı, aylarca gösterilere katıldı.”

HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIM

Kızının ismini, düşüncelerini, ideallerini unutturmamak için çabalayacaklarını belirten baba Mehmet Suat Eygi, taziye evindeyken kimin tarafından bırakıldığı bilinmeyen ve kızına ithafen yazılan bir mektup aldıklarını dile getirdi: “Okuduğumda hıçkıra hıçkıra ağladım çünkü Ayşenur’un izinden gitmek isteyen kızlar var.”

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İNSAN HAKLARI AKTİVİSTİYDİ

Kızının ismini, düşüncelerini, ideallerini unutturmamak için çabalayacaklarını belirten baba Mehmet Suat Eygi, taziye evindeyken kimin tarafından bırakıldığı bilinmeyen ve kızına ithafen yazılan bir mektup aldıklarını dile getirdi: “Okuduğumda hıçkıra hıçkıra ağladım çünkü Ayşenur’un izinden gitmek isteyen kızlar var.”