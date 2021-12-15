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Gitar, matkap, motosiklet... Kadıköy'de ne bulursa çalan hırsız yakalandı

#İstanbul#Kadıköy#Hırsız
Gitar, matkap, motosiklet... Kadıköyde ne bulursa çalan hırsız yakalandı

Kadıköy'ün farklı mahallelerindeki ev ve işyerlerine girerek motosiklet ve dizüstü bilgisayarları çalan kişi yakalandı.

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Kadıköy'de son iki ayda farklı mahallelerdeki ev ve işyerlerine girerek hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Polis, Bostancı'da bulunan bir evden bilgisayar, gitar ve evin önündeki park halindeki motosikleti, diğer mahallelerdeki işyerlerinden ise dizüstü bilgisayarları, yazıcı, matkap ve kahve makinası çaldığını belirlediği şüpheliyi takibe aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin Bünyamin İ. olduğu tespit edildi.

Kısa sürede yakalanan şüphelinin yoklama kaçağı olduğu ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İstanbul#Kadıköy#Hırsız

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