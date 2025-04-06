Gişelerde ölüme daldı... TIR’ın altına girdi: 4 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul Pendik Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy gişeleri Ankara istikametinde dün saat 10.00 sıralarında kaza meydana geldi. Yüksek hızla seyir halinde olan bir otomobil, gişelerde geçiş için sıra bekleyen TIR’a arkadan çarparak altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil hurdaya döndü. Otomobilin içinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, araçta bulunan 4 öğretmen Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız (73), Vahide Kalyoncu (63) ve Özgür Yıldız’ın (59) hayatını kaybettiği belirlendi.

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UMMAN’DAN YENİ DÖNMÜŞLER

Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız’ın, 9 günlük bayram tatilinde Umman’a gittikleri, tatil dönüşü İstanbul’da bulunan Sadi Tanberk ve Ayşen Yıldız’ı da alarak havalimanına bıraktıkları otomobilleri ile Zonguldak Ereğli’ye yola çıktıkları öğrenildi.