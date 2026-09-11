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Girne'deki gemi faciasında yürek yakan telefon görüşmesi | Son sözü 'Yukarı gitmem gerekiyor' olmuş

Güncelleme Tarihi:

#Girne#Gemi#FİLO Gemi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 16:17

Girne'de 30 Ağustos günü meydana gelen gemi faciasında 14 kişi hayatını kaybederken 14 kişiyi arama çalışmaları hala sürüyor. Acı olayın hemen ardından çok çarpıcı detaylar ortaya çıkmıştı. Kayıp olarak aranan Mehmet Bayhan'ın kardeşi Ahmet Bayhan, kardeşi ile aralarında geçen son görüşmeyi anlattı. Bayhan, kardeşinin kendisine ‘Geminin altı çok su alıyor, herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor’ dediğini iddia etti.

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KKTC'den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 14 kişi öldü, Mardinli Mehmet Bayhan’ın da aralarında bulunduğu 14 kişi kayboldu. Kaybolan kişilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Girnedeki gemi faciasında yürek yakan telefon görüşmesi | Son sözü Yukarı gitmem gerekiyor olmuş

Bayhan’ın kardeşi Ahmet Bayhan, ağabeyinin kendisini olay günü kazadan hemen önce aradığını, görüşme sırasında kendisine geminin alt kısmının çok fazla su aldığını söylediğini belirterek, “30 Ağustos Pazar günü saat 12.11'de ağabeyim beni aradı. İlk defa böyle bir gemiye binmişti. ‘Geminin altı çok su alıyor, herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor’ dedi bana. Ben de, ‘Ağabey öyle bir şey olabilir mi? Geminin altı hiç su alır mı? Söyleyin ona geri dönün' dedim. Yaklaşık 1 dakikamız falan böyle geçti. Ardından bana 'Yukarı gitmem gerekiyor' deyip telefonu kapattı. Ondan sonra ne kadar ulaşmaya çalışsak da maalesef ulaşamadık. Burada birçok insanın hatası, başarısızlığı var. Sorumluluk sahibi olmayan insanların sorumluluk almaya çalışmasından ötürü çok canlar yandı, çok kişiler ağladı. Bu olayın peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

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Girnedeki gemi faciasında yürek yakan telefon görüşmesi | Son sözü Yukarı gitmem gerekiyor olmuş

‘AİLELER KÖTÜ DE OLSA GELECEK BİR HABERİ BEKLİYOR’

Aile avukatı Gurbet Bilbay ise geminin daha önce hasar alıp almadığı, kaza günü hava koşullarının nasıl olduğu ve gemi personelinin gerekli belgelere sahip olup olmadığı gibi konuların da araştırılması gerektiğini ifade ederek, “Bizim için facia halen devam etmektedir. Çünkü müvekkilimiz hala kayıp. Bize göre bu, bir tedbirsizlik ya da dikkatsizlik değildir; kesinlikle kasten işlenmiş bir suçtur. Bununla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacağız. Bu geminin daha önce bir hasarı var mıydı ya da çalışan kişilerin belgeleri gerekli yerlerden mi alındı, gibi soruların cevaplanması lazım. Tabii ki bunlar sonraki aşama. Bizim için öncelikle önemli olan müvekkilimizin bulunması ve buradan bakanımıza sesleniyoruz. Aileler çaresiz. Onlara ‘Bekleyin’ demekle olmuyor. Belirsizlik en kötü şeydir. Aileler, kötü de olsa gelecek bir haberi bekliyorlar” ifadelerini kullandı. 

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Girnedeki gemi faciasında yürek yakan telefon görüşmesi | Son sözü Yukarı gitmem gerekiyor olmuş

 

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#Girne#Gemi#FİLO Gemi

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