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Girne'deki gemi faciasında 9 kişi mahkemeye sevk edildi

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#Girne#KKTC#Kıbrıs
Girnedeki gemi faciasında 9 kişi mahkemeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 11:13

Dün Girne'den Taşucu'na giden geminin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Denizdeki faciaya ilişkin gözaltına alınan geminin bağlı olduğu şirketin direktörü ve kaptanın da aralarında bulunduğu 9 kişi, mahkemeye çıkarıldı.

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Girne’den dün Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek için hareket ettikten kısa süre sonra alabora olup batan, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 18 kişinin de kayıp olarak arandığı gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Geminin bağlı olduğu şirketin yetkili direktörü, geminin kaptanı, kaptan yardımcısı, makinist ile 5 mürettebat, adliyeye getirildi. Şüpheliler A.Ö., M.Ö., M.E., Z.Ö., M.G., S.E., G.G., V.H. ve R.İ., Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girnedeki gemi faciasında 9 kişi mahkemeye sevk edildi

DİĞER 7 KİŞİNİN DE MAHKEMEDE HAZIR EDİLMESİ KARARI

Hakim, hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişinin de polis tarafından saat 11.30'a kadar mahkemede hazır edilmesine karar vererek, duruşmaya ara verdi.

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Girnedeki gemi faciasında 9 kişi mahkemeye sevk edildi

 

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#Girne#KKTC#Kıbrıs

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