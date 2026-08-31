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Girne'deki gemi faciası: Şirketin seferleri durduruldu

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#Girne#Gemi#KKTC
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 16:59

Girne'deki gemi faciasında kayıpları arama çalışması devam ediyor. Acı olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Filo Denizcilik şirketinin ülkeden yapılan deniz seferlerinin bir sonraki emre kadar durdurulduğunu duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filo Denizcilik şirketinin KKTC'den yapacağı tüm deniz seferlerinin ikinci bir emre kadar durdurulduğu belirtildi.

Girnedeki gemi faciası: Şirketin seferleri durduruldu

Açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği rota doğrultusunda Akgünler Denizcilik'in yarından (1 Eylül 2026) itibaren KKTC ile Türkiye arasındaki seferlerine başlayacağı ifade edildi.

Girnedeki gemi faciası: Şirketin seferleri durduruldu

Ayrıca Pegasus Havayollarının, sadece yarın için 4 adet ek sefer koyarak, yapılacak uçuşlara yönelik indirimli bilet satışına da başladığı kaydedildi.

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#Girne#Gemi#KKTC

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