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Girne'deki gemi faciası! 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

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#KKTC#Girne#Gemi Kazası
Girnedeki gemi faciası 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 15:06

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

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Açıklamada, kazanın ilk gününden itibaren kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiği ve arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Tüm kayıplara ulaşılıncaya kadar çalışmaların devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Kazada hayatını kaybedenlere rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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#KKTC#Girne#Gemi Kazası

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