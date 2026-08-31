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Girne'deki feribot faciasında 100 kişiyi kurtaran su sporları hocası anlattı: 10 dakika daha gitseydi facia çok daha büyük olurdu

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#Girne Feribot Faciası#KKTC Deniz Kazası#Fırat Gencer Kahramanlık
Girnedeki feribot faciasında 100 kişiyi kurtaran su sporları hocası anlattı: 10 dakika daha gitseydi facia çok daha büyük olurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 16:25

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise kaybolduğu feribot faciasında, geminin batışını kıyıdan fark edip teknesiyle yardıma koşan otelin su sporları hocası Fırat Gencer en az 100 kişiyi kurtardı. Yaşanan can pazarını anlatan Gencer, "Turuncu can salları açılınca hemen sahil güvenliğe haber verip teknemizle 20 dakikada yanlarına ulaştık. Denize dökülen mazot nedeniyle zorlansak da 2 seferde 100 kişiyi kıyıya çıkardık." dedi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentin açıklarında yolcu feribotu faciasında 8 kişi hayatını kaybederken 18 kişi kaybolmuştu. Feribot ilk batarken durumu fark eden ihbarda bulunup tekneleriyle yardıma giden yakındaki bir otelin su sporları hocası Fırat Gencer, en az 100 kişiyi kurtardı. Gencer yaşananları saniye saniye anlattı.

Girnedeki feribot faciasında 100 kişiyi kurtaran su sporları hocası anlattı: 10 dakika daha gitseydi facia çok daha büyük olurdu

Gencer, feribot denize açıldığında da hava şartlarının kötü olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 15 dakika geçmişti, feribotun bir anda durduğunu, turuncu can sallarını patlattıklarını gördük. Sahil güvenliğe bilgi geçtik hemen. Onlarda araştıracaklarını söylediler. Birkaç dakika sonra beni aradılar yardım çağrısı geldiklerini söylediler. Hava kötüydü teknemizle 20-25 dakika içinde yanlarına ulaştık. Eğer görmeseydik ya da bu tekne 10 dakika daha gidip kaza olsaydı çok daha fazla can kaybı olacaktı" dedi.

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Girnedeki feribot faciasında 100 kişiyi kurtaran su sporları hocası anlattı: 10 dakika daha gitseydi facia çok daha büyük olurdu

İnsanları kurtarırken feribottan denize karışan mazot nedeniyle zorluk çektiklerini kaydeden Gencer, "Herkese yardımcı olduk. Bu esnada kıyıda bekleyen ekip herkes bekliyordu. Onlara teslim ettik. Yaklaşık 2 seferde 100 yolcu getirdik. Kayıplarda var keşke elimizden daha fazlası gelseydi de yapsaydık" diye konuştu.

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#Girne Feribot Faciası#KKTC Deniz Kazası#Fırat Gencer Kahramanlık

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