Girne'deki faciada yaralı kurtulan yolcu, gemi kazasını anlattı: O anda bir şeylerin ters gittiğini anladık

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Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasından kurtulan bir yolcu, yaşanan dehşet anlarını CNN Türk'ten Dicle Canova'ya anlattı. Kazazedenin aktardığına göre, gemiye ilk olarak büyük bir dalga çarptı ve ardından gemiden güçlü bir çatırtı sesi geldi. Yolcuların mürettebata geri dönülmesi gerektiğini söylemesine rağmen gemi personelinin, bu tür durumların sık sık yaşandığını belirterek yolculuğa devam ettiği öne sürüldü.

Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından kurtarılan yolculardan biri, kaza sırasında yaşananları CNN Türk'ten Dicle Canova'ya anlattı.

Kazazedenin açıklamalarına göre gemideki endişe, büyük bir dalganın gemiye çarpmasıyla başladı. Dalganın ardından gemiden ciddi bir çatırtı sesi duyulduğunu belirten yolcu, yaşanan durum üzerine mürettebatı uyardıklarını ve geri dönülmesi gerektiğini söylediklerini aktardı.

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"BU TARZ DURUMLAR SIK SIK YAŞANIYOR" DENİLDİ

Yolcunun anlattıklarına göre feribot harekete geçtikten 1 - 1,5 saat sonra çok ciddi bir sallantı ve dalga çarpması yaşandı. Çatırtı sesleri geliyordu, bazı yolcular "Geri dönelim" dedi. Gemi personeli ise yolcuların geri dönme talebine olumlu yanıt vermedi. Mürettebatın, bu tarz olayların zaman zaman yaşandığını ve geri dönmeye gerek olmadığını söylediği belirtildi.

Yolculuk devam ederken bir süre sonra çok daha büyük bir sarsıntının meydana geldiğini anlatan kazazede, bu kez gemiden daha güçlü bir çatırtı ve yarılma sesi geldiğini ifade etti.

Yaşanan ikinci sarsıntının ardından gemideki durumun daha ciddi hale geldiği, yolcuların ise kendi imkanlarıyla kurtulmanın yollarını aramaya başladığı aktarıldı.

YOLCULAR CAMLARI KIRARAK GEMİNİN ÜSTÜNE ÇIKTI

Kazazedenin Dicle Canova'ya anlattıklarına göre, olayın ardından gemi personelinden bekledikleri yardımı göremeyen yolcular kendi imkanlarıyla hareket etmek zorunda kaldı.

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Çok sallandıklarını söyleyen kazazede yolcu, mürettebat ile aralarında geçen o konuşmanın üstünden çok zaman geçmeden büyük bir çatırtı duyduk ve anladık bir şeylerin ters gittiğini anladık; sonra camları kırarak dışarıya çıktık üst güverteye, can yeleğini taktık ve Sahil Güvenlik geldi bizi kurtardı dedi..

Yolcuların geminin camlarını kırarak dışarı çıktıkları ve ardından geminin üst bölümüne ulaşarak burada kurtarılmayı bekledikleri belirtildi.

Kazazede, gemi personelinin yaşananlar sırasında yolculara yardımcı olmadığını öne sürdü.

GEMİ PERSONELİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Kazazedelerden edinilen bilgilere göre olay sırasında gemi personelinin yolculara yardım etmek yerine kazaya karışan gemiyi terk ettiği iddia edildi.

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Kurtulan yolcuların anlatımına göre, gemide bulunan kişiler tehlikeli anlarda kendi imkanlarıyla camları kırarak geminin üstüne çıkmak zorunda kaldı ve burada yardım gelmesini bekledi.

Kazadan kurtulan yolcunun anlattıkları, gemiye ilk dalganın çarpmasının ardından yapılan uyarılarla başlayan ve daha büyük bir sarsıntının ardından yolcuların kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışmasına kadar uzanan korku dolu anları ortaya koydu.

Girne'de batan gemide sağ olarak kurtulan bir yolcu ise olayı şekilde anlattı:

Yola çıktık, gemi pat pat vurmaya başladı. Biz de görevlileri çağırmaya başladık. Onlara kabinin su aldığını söyledik. Onlar da bizim alışkın olmadığımızı ve bir şey olmayacağını söylediler.

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KAPTAN GELİP BAKTI VE "BİR ŞEY OLMAZ" DEDİ

Sonrasında gemi su almaya devam etti. Koltuklar kırılmaya başladı ama kaptan yola devam etti. Sonrasında kaptan geldi baktı ve o da bir şey olmayacağını ifade etti. Ondan sonra ön taraf patladı. İşte ondan sonra ‘acilen hemen çıkıyoruz’ dediler. Onlar geldiler önden çıkıp kaçtılar ama insanlar içeride kaldı. Kimsenin can yeleği yoktu, kimseye can yeleği verilmedi. Camlar patladı, suyun altına girdi ondan sonra insanların çoğu da o yüzden çıkamadı. Koltuğun altına sıkışan çocuklar ve yaşlı kadınlar vardı onlar çıkamadı. Kaptan resmen yola gitmeye inat etti.

Bize bilet kesen şahıs önce çakıyor sonra millete kaçmasını söylüyor. Çocuklar falan vardı gemi kalabalıktı. Botun altına sıkışanlar vardı.

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