Girne'deki faciada can kaybı 13'e yükseldi! Cansız bedeni bulunan 2 kadının kimliği tespit edildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki deniz kazasında bu enkazdan çıkarılan 2 kadın naaşının kimliklerinin belirlendiğini bildirdi. Naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu, ailelerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi.

Arama faaliyetlerinin Türkiye'nin desteği ve tüm birimlerin katılımıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ettiğini belirten Üstel, “Sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyor, tüm imkanlarımızla kayıp insanlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 13'E YÜKSELDİ

Gemi faciasında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 13 oldu, 15 kayıp aranıyor.