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Girne'deki faciada can kaybı 13'e yükseldi! Cansız bedeni bulunan 2 kadının kimliği tespit edildi

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#KKTC#Girne#Gemi Faciası
Girnedeki faciada can kaybı 13e yükseldi Cansız bedeni bulunan 2 kadının kimliği tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 10:30

Girne'deki gemi faciasında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 13 oldu, 15 kayıp aranıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında gemi enkazından çıkarılan 2 kadının kimlik tespitinin tamamlandığını açıkladı. Naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu, ailelerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki deniz kazasında bu enkazdan çıkarılan 2 kadın naaşının kimliklerinin belirlendiğini bildirdi. Naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu, ailelerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi. 

Arama faaliyetlerinin Türkiye'nin desteği ve tüm birimlerin katılımıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ettiğini belirten Üstel, “Sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyor, tüm imkanlarımızla kayıp insanlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI 13'E YÜKSELDİ

Gemi faciasında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 13 oldu, 15 kayıp aranıyor.

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#KKTC#Girne#Gemi Faciası

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