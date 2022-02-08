Girne'de silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı hayatını kaybetti

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KKTC'de otel ve kumarhane işleten işadamı Halil Falyalı, Girne'de evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Falyalı ağır yaralanırken, şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti. Halil Falyalı ise kaldırıldığı Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Saldırı sırasında Falyalı’nın eşi ve çocuğun başka araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

YDÜ Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen yaptığı açıklamada, “KKTC saatiyle 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” dedi.

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Polis tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Saat 19.00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/şahıslar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.”