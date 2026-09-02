×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Girne'de hayatını kaybeden uzman çavuşa acı veda: Faciadan kurtulan eşi gözyaşlarına boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Girne#Gemi#Fahri Ateş
Girnede hayatını kaybeden uzman çavuşa acı veda: Faciadan kurtulan eşi gözyaşlarına boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 11:46

Girne'deki gemi faciasında 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi kaybolmuştu. İstanbul'da görevli uzman çavuş Fahri Ateş, tatilden döndüğü sırada felaketin yaşandığı o gemide yaşamını yitirdi. Ateş'in eşi ve çocuğu ise sağ kurtuldu. Acı olayda hayatını kaybeden uzman çavuş, bugün memleketi Mersin Erdemli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

KKTC Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, alabora oldu. Kazada 8 kişi öldü, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.

Girnede hayatını kaybeden uzman çavuşa acı veda: Faciadan kurtulan eşi gözyaşlarına boğuldu

Birlikte tatile gittikleri eşi Ayça Ateş ve 4 yaşındaki oğlu Atabey Ateş'in sağ kurtulduğu kazada hayatını kaybeden Fahri Ateş'in cenazesi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi.

Girnede hayatını kaybeden uzman çavuşa acı veda: Faciadan kurtulan eşi gözyaşlarına boğuldu

Çerçili Mahallesi'ndeki cenaze törenine Mersin Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile Ateş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haberin Devamı

Girnede hayatını kaybeden uzman çavuşa acı veda: Faciadan kurtulan eşi gözyaşlarına boğuldu

EŞİ TABUTUNA SARILIP AĞIT YAKTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Fahri Ateş’in eşi Ayça Ateş, eşinin tabutuna başını koyarak uzun süre gözyaşı döküp ağıt yaktı. Ayça Ateş’in feryatları cenazeye katılanları da duygulandırdı.

Girnede hayatını kaybeden uzman çavuşa acı veda: Faciadan kurtulan eşi gözyaşlarına boğuldu

Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fahri Ateş'in cenazesi askerlerin omuzlarında götürüldüğü, Çerçili Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Girnede hayatını kaybeden uzman çavuşa acı veda: Faciadan kurtulan eşi gözyaşlarına boğuldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Girne#Gemi#Fahri Ateş

BAKMADAN GEÇME!