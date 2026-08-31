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Girne açıklarında batan yolcu gemisi faciası: Kaptanın ifadesi ortaya çıktı

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#Girne Gemisi Faciası#KKTC Kaza Mahkemesi#Filo Jet Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 11:15

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında dün bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan kaptan, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, 'Dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu' ifade etti.

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Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsünün dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başlamasıyla meydana gelen kazaya ilişkin mahkeme süreci başladı.

Girne açıklarında batan yolcu gemisi faciası: Kaptanın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan kaptan M.Ö'nün yanı sıra mürettebattan M.S, M.G, S.E, V.H, R.İ, Z.Ö. ve K.K. ile şirket çalışanı A.Ö. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Girne açıklarında batan yolcu gemisi faciası: Kaptanın ifadesi ortaya çıktı

Hakim, kimlik tespiti yapıldıktan sonra "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan aranan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi.

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Hakim, duruşmanın söz konusu 7 kişinin de getirilmesiyle saat 11.30'da yeniden başlayacağını duyurdu.

Girne açıklarında batan yolcu gemisi faciası: Kaptanın ifadesi ortaya çıktı

KAPTAN KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Gemi kaptanı ve mürettebatı, mahkemeye verdikleri ifadede, dalgalar sonucunda geminin ön tarafının kopmasıyla birlikte alabora olduğunu ve kazanın bu şekilde başladığını beyan ederek, meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını, gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundu.

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Mahkeme, teknik verilerin toplanmasını, tanıkların dinlenmesini, bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesini ve diğer belgelerin tamamlanmasını istedi.

Girne açıklarında batan yolcu gemisi faciası: Kaptanın ifadesi ortaya çıktı

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN GEMİ

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

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Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

Girne açıklarında batan yolcu gemisi faciası: Kaptanın ifadesi ortaya çıktı

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Girne açıklarında batan yolcu gemisi faciası: Kaptanın ifadesi ortaya çıktı

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#Girne Gemisi Faciası#KKTC Kaza Mahkemesi#Filo Jet Kazası

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