Girne'de batan gemiye binmeden 25 dakika önce çekildi! Demir kardeşlerin son görüntüsü ortaya çıktı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Girne açıklarında batan gemide yolculuk yapan ve kaybolan 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki Mahmut Demir'in Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ndeki baba ocaklarında umutlu bekleyiş devam ediyor.

Demir kardeşlerle birlikte aynı gemide yolculuk yapan ve kurtulan Abdullah Demir'in cep telefonuyla yola çıkmadan 25 dakika önce çektiği görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde; denizde batan gemide kaybolan ağabey ve kardeşinin görüldüğü anlaşıldı.

YOLA ÇIKACAĞINI EŞİNE HABER VERMEK İÇİN VİDEO ÇEKTİ

Görüntüyü yola çıkacağını eşine haber vermek için çektiğini anlatan Abdullah Demir, "Yola çıkacağımı söyleyerek video çekip eşime atmıştım. Gideceğimin ümidiyle videoyu atmıştım. Mustafa ve Mahmut ile birlikte aynı evden gemiyle yola çıkmıştık. Böyle bir şey olacağını bilsek başka bir şekilde giderdik. Tesadüfen görüntüyü çektim. Arkadaşlarıma haberi ben verdim ve ailelere ulaştı. Hava almaya çıkmıştık. Mustafa ailesiyle, Mahmut da başkasıyla görüşüyordu. Gemi batmadan 25 dakika önce görüntüyü çekmiştim" dedi.

Haberin Devamı

EVLATLARINA GETİRMEK İÇİN ALDIĞI OYUNCAKLAR ÇANTASINDAN ÇIKTI

Öte yandan batan gemide yolculuk yapan ve kaybolan Mahmut Demir'in denizden çıkarılan çantasındaki oyuncaklar yürekleri burktu. Demir'in 2 evladı olduğu ve oyuncakları Hatay'daki evlatlarına getirdiği anlaşıldı.

Mahmut Demir'in batan geminin enkazından çıkarılan çantası yakını olan ve birlikte yolculuk yapmak için gemiye bindikleri Abdullah Demir'e teslim edildi. Çantayı teslim alan Demir'in çantayı açmasıyla birlikte kayıp olan Mahmut Demir'in 2 evladına getirmek için aldığı hediye oyuncaklar ortaya çıktı. Çantadan çıkan oyuncaklar yürekleri burktu.