Girne’de acı görev... Işın bulacak, Alemdar çıkaracak

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PAZAR günü yaşanan faciada 267 yolcu ve mürettebatıyla Girne- Taşucu seferini yapan Filo Jet adlı katamaran tipi yolcu gemisi, limandan hareketinden kısa süre sonra sahilden 6 kilometre açıkta alabora oldu. Kazada 239 kişi kurtarıldı, 8 cenazeye ulaşıldı ve kayıp 20 kişi aranmaya başlandı. 3 gündür havadan ve denizden aranan kayıpların, 514 metre derinlikteki deniz tabanına batan gemi enkazında olduğu tahminleri yapılıyordu.

GEMİ KOMUTANI: ÖNCE YER TESPİTİ

Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı yerli üretim, ileri teknoloji sistemlerine sahip kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın dün sabah erken saatlerde geminin battığı yere gelerek faaliyetlerine başladı. Gemideki çalışmaları izleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 550 metrede bir cismin tespit edildiğini söyledi. Gemi komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur da amaçlarının Filo Jet gemisinin battığı tahmin edilen bölgede arama sistemleri ile batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesi olduğunu açıkladı. Batık teşhis edildikten sonra kurtarma faaliyetlerine başlanacağını anlatan Cesur, uzaktan kumandalı sualtı cihazı ile detaylı arama ve inceleme faaliyetleri icra edileceğini belirtti.

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1000 METRE KURTARMA SİSTEMLERİ

Cesur, TCG Işın’ın, tamamen yerli ve milli imkânlar ile İstanbul’da inşa edilerek, 2017 yılında hizmete giren, son teknoloji cihazlar ve birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personeli ile arama kurtarma görevi icra edebilen bir kurtarma gemisi olduğunu söyledi: “Komutanlığımız, üzerine konuşlanan 1000 metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 90 metre derinliğe kadar insanlı dalışlarla kurtarma çalışmalarını icra ediyor. Batık teşhis edildikten sonra, 500 metre gibi önemli bir derinlikte kurtarma faaliyetlerine başlanacak, uzaktan kumandalı sualtı cihazı ile batığın çevresinde ve üzerinde detaylı arama ve inceleme yapılacak.”

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ROBOT 3 BİN METREYE İNİYOR

YOLCU gemisinin battığı yerde çalışmalara başlayan TCG Işın, 2017 yılında İstanbul tersanelerinde yerli ve milli imkânlarla üretildi. 68 metre uzunluk ve 14 metre genişlikteki gemi; kurtarma, yedekleme, dalış, sualtı operasyonları ve tıbbi destek faaliyetlerini gerçekleştirebilecek şekilde tasarlandı. Gemide birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel tarafından kullanılan ve 365 metre derinlikte çalışma imkânı sağlayan Atmosferik Dalış Sistemi de (ADS) bulunuyor.

Sualtına indirilen uzaktan kumandalı robot sistemi ise 3 bin metre derinliğe kadar ulaşabiliyor. Gemideki 2 bölümden oluşan ve 9 personel kapasiteli Sabit Basınç Odası ise dalış hastalıklarına maruz kalan dalgıçların oksijen ve karışım gaz kullanılarak yüksek basınç altında tedavi edilmesine imkân sağlıyor.

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TCG ALEMDAR DENİZ DİBİNDEN ALIYOR

Türk Deniz Kuvvetleri, TCG Işın’ın ardından denizaltı çıkarma teknolojisine sahip TCG Alemdar adlı kurtarma gemisini de Girne’ye gönderdi. Girne açıklarına bugün ulaşması beklenen Alemdar’ın çalışmalara katılmasıyla enkaza ulaşılarak kurtarma teknik kapasitesi sağlanmış olacak.

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BATAN GEMİNİN ‘SABIKA’ KRİZİ İÇİN BAKANLIKTAN 6 UZMAN KKTC’YE GİDİYOR

GİRNE açıklarında Taşucu seferine başlamasından kısa süre sonra batan yolcu gemisinin bakımsız, belgelerinin eksik ve ‘sabıkalı’ olduğu tartışmalarına Türkiye son noktayı koyacak. Gemiyle ilgili en fazla eleştirilen ‘izin makamı’ konumundaki KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan tam yetkili 6 uzmanın bugün adaya geleceğini açıkladı.

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‘KAZALI VE TAMİRLİ KULLANILAMAZ’

KKTC’nin talebiyle Lefkoşa’ya gelecek tam yetkili uzman heyet, katamaranın tüm belge ve bilgilerini inceleyecek ve rapor hazırlayacak. KKTC Ulaştırma Bakanlığı, tartışmaların hedefindeki gemiyi işleten şirketin 3 ay önce Haziran 2026’da Türkiye’nin tek denetim ve belgelendirme kurumu Türk Loydu’ndan yeterlilik ve denetim sertifikası getirdiğini, yine eleştirilen kaptanın da Honduras’tan alınmış 3 bin tona varıncaya kadar gemileri kullanabileceğini gösteren kaptanlık lisansının bulunduğunu açıkladı. 26 yaşındaki geminin geçmişte kaza geçirdiği, tamir gördüğü ve hakkında da ‘açık sularda kullanılamaz raporu bulunduğu’ belirtiliyor.

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GEMİDE KONUŞAN ERHÜRMAN: 550 METREDE BİR CİSİM SAPTANDI

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yle TCG Işın gemisine giderek, çalışmaları yerinde takip etti. Arama-kurtarma çalışmalarının son derece hassas yürütüldüğünü belirten Erhürman, yaklaşık 550 metre derinlikte gemi olduğu değerlendirilen bir cismin yerinin tespit edildiğini, kesin sonucun yapılacak incelemelerin ardından açıklanacağını ve çalışmaların gece boyunca sürdürüleceğini söyledi.

Erhürman, çalışmaları TCG Işın’da takip etti.

KAZA KURBANLARI UĞURLANIYOR

KATAMARAN kazasında hayatını kaybedenler toprağa verilmeye başlandı. 14 yaşındaki Nisa Törer, memleketi Gaziantep’te defnedildi. Kazada babası Ferdi Törer kaybolmuş, 2 kardeşi ise kurtarılmıştı. Kazada can veren 3 çocuk babası Nihat Balyemez’in (56) cenazesi de Gaziantep’te uğurlandı. 1 çocuk annesi Reyhan Verim de dün memleketi Mersin’in Toroslar ilçesinde toprağa verildi. Öte yandan gemiden kurtarılarak Lefkoşa ve Girne’deki hastanelerde tedavi gören 19 kişiden 13’ü taburcu edildi. Ardından işlemleri tamamlanarak Türkiye’ye gönderildi.

UZMAN UYARISI: CAN YELEĞİ YETMEZ

BURSA Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı, olası kaza anında yapılması gerekenleri anlattı: “Her gemide olduğu gibi bu gemide de yolcu kapasitesi kadar can yelekleri ve can salları oluyor. Dolayısıyla böyle bir durumda herkesin gemi kaptanı ve mürettebatın önderliğinde ‘gemiyi terk’ pozisyonuna getirilmesi gerekiyor. Yani bu ne demek? Bütün yolculara, geminin batması durumunda nasıl hareket edeceğini, neler yapması gerektiğini mürettebatın anlatması gerekiyor. Öncelikle herkesin can yeleklerini giymesi, daha sonra da geminin üzerinde bulunan can sallarının olduğu bölgeye gidip bir an evvel denize atlayarak bu can sallarını patlatıp, can sallarının içinde kendi hayatlarını idame ettirebiliyor olmaları gerek. İlk gelen bilgilere göre, gemi baş taraftan bir dalgayı alıyor. İkinci dalgadan sonra baş tarafta bir patlama sesinin olduğunu duyuyorlar. Bu geminin baş tarafları sivri olduğu için iki dalga tepesini geçerken bir kırılma olmuş olabilir.”

KURTULANLAR ANLATTI: HIZI AZALTIN DEDİK AMA DİNLEMEDİLER

KAZADAN kurtulan Mehmet Tuga, gemide can veren arkadaşı Nihat Balyemez’in cenazesinde, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı: “Sesler gelmeye başladı. Felaket şekilde sesler çıktı. Tüm yolcular ‘Geri dönelim’ dedi. Mürettebatın hepsi ‘Bir şey yok, biz her zaman bu güzergâhı kullanıyoruz’ dediler. ‘Sürati azaltın’ dedik. ‘Yavaşlarsak daha çok sesler duyarsınız’ dediler. Zaten bir süre sonra ön taraftan su almaya başladık. Biz en önde olduğumuz için can yeleği vardı. Bizim bir arkadaş öne gitti ve gelin dedi. Rahmetli Nihat abi de tam arkamdaydı. O an herkes birbirini ittiriyordu. Nihat abi bana ‘Biz çıkamayacağız, gittik’ dedi. ‘İnşallah çıkarız’ dedim ama olmadı. Ben kayınca yuvarlandım. Akıntıya giderken tutundum. Kendimi sakin bir yere aldım. 2-3 dakika sonra baktım Nihat yoktu. Çok değerli bir arkadaşımızdı. Allah ailesine sabır versin.”