Girne ve Silivri kayıplarını arıyor... İki limanda acı bekleyiş

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KAZALARDAN sonra Girne ve Silivri’deki limanlarda kriz masaları oluşturuldu. Kayıp yakınlarının beklemeleri için limanlarda çadırlar, tenteler kuruldu. Kazayla ilgili gelişmeler anında ailelere aktarılıyor. Gece ve gündüz limandan ayrılmayan yakınlar, gözlerini denize dikmiş, gelecek bir haberi bekliyor. Ancak ilerleyen zaman, kayıp yakınlarının psikolojilerini olumsuz etkiliyor.

Kimi bir mucize yaşanacağını ve evlatlarının kendilerine sağ salim döneceğine inandığını söylüyor. Kimileri ise umutlarını kaybetmiş durumda. Girne’de bir anne “Evladımın ölüsünü bana verin” diye feryat etti. Silivri’de de aileler kriz merkezinden hiç ayrılmadan denizden gelecek haberi bekledi. Sık sık ağlama krizine giren ve baygınlık geçiren ailelere ambulanslarda müdahale edildi. AFAD ve Kızılay görevlileri de kriz merkezinde ailelere destek verdi.

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Girne açıklarında batan ‘Filo Jet’ yolcu gemisindeki ölü sayısı 10’a yükselirken, hâlâ kayıp olan 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Aileler limandaki kriz merkezinde gözyaşları içinde bekliyor.

GEMİLER, UÇAKLARLA ARAMA

Kaza sonrası 11 dakika gibi kısa bir sürede battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve 10 kişilik mürettebatını arama-kurtarma çalışmalarına dün de devam edildi. Silivri’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar anlık olarak takip edildi.

Çalışmalara Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Silivri Belediyesi ve Kızılay başta olmak üzere 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetleri’ne ait gemi destek veriyor. Ayrıca, MSB’den yapılan açıklamaya göre bölgeye 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot da gönderildi. Sahil Güvenlik ekipleri ile Alsu isimli gemiye çıkan bilirkişi heyeti de gemide inceleme yaptı.

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Silivri’de zaman zaman kriz merkezinden çıkıp sahile giden mürettebat yakınları, denizdeki arama-kurtarma çalışmalarını hüzünlü gözlerle izledi.

ALSU’NUN 2 KAPTANI TUTUKLANDI

Marmara Denizi’nde Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, 2 Eylül 2026’da saat 03.00 sıralarında Kocaeli’nden Aliağa’ya intikal eden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye intikal eden Türk Bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpışmıştı. Kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Alsu’daki 10 mürettebattan şüpheli 6’sı savcılık tarafından ifadelerinin alınması için Silivri Adliyesi’ne götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alsu gemisinin 1’inci kaptanı Ahmet Erarslan ve 3’üncü kaptanı Murat Evcimen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 mürettebat ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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Şüphelilerin ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu gemisindeki mürettabattan 2 ya da 3’ünün gemi batmadan önce güverte kısmında olduğunu beyan ettikleri öğrenildi. Ancak kurtulduklarına ilişkin herhangi bir delil ve emare tespit edilemedi. Öte yandan Alsu gemisinin su altında olan kısımlarında dalgıçlar tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi.

BİLİRKİŞİ ÖN RAPORU: ‘GÖZCÜ OLSAYDI BATMAYABİLİRDİ’

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen gemi kazasına ilişkin soruşturma kapsamında ALSU isimli gemideki bilirkişi incelemesi sonrası ön rapor ortaya çıktı. Rapordaki “Eğer ALSU, kendi emniyet kılavuzundaki (BMM) ‘Watch Condition B’ kuralına riayet ederek köprüüstünde tecrübeli kaptanı ve ek bir gözcüyü bulundursaydı; Tuğberk İmamoğlu’nun kontrolsüz sancağa dönüş manevrası 0.5 mil yerine 1.5-1.8 mil mesafede saptanabilir, COLREG Kural 8 uyarınca ivedilikle makineler stop edilerek veya acil tornistan verilerek çatışma tamamen önlenebilir ya da darbe şiddeti minimuma indirilerek Tuğberk İmamoğlu’nun batması engellenebilirdi” ifadeleri dikkat çekti.

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YARDIMCI KAPTAN MERVE NUR SERASLAN: GEMİNİN SU ALDIĞINI KAPTAN BİLİYORDU

Kaptan Yardımcısı Merve Nur Seraslan, dün 2. kez çıktığı mahkemede Kaptan Mustafa Öz’ü suçlayarak, “Geminin su aldığını biliyordu, motor ve dümen hasarlıydı, Taşucu Limanı da kapalıydı. ‘Çıkma’ dedim ama kendi inisiyatifiyle sefere çıktık” dedi.

GİRNE’de batan yolcu gemisinin tutuklu yargılanan 8 mürettebatı ve bir şirket yetkilisi dün 2. kez hâkim karşısına çıktı. 10 kişinin öldüğü, 18 kaybın ise Girne açıklarında denizin 550 metre altındaki enkazda arandığı gemi faciasında, mürettebatın yargılandığı duruşmada şoke eden ifadeler verildi.

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Kaptan Yardımcısı Merve Nur Seraslan, Kaptan Mustafa Öz’ü suçladı ve şunları söyledi:

‘ÇIKMA’ DEDİM, DİNLEMEDİ

“Bir gün önceki fırtına nedeniyle Taşucu Limanı’nın saat 15.00’e kadar kapalı olacağı bilgisine sahiptim. Kaptan geminin daha önceden su aldığını biliyordu, motor ve dümen arızamız da vardı. ‘Çıkmayalım’ dedim ama kendi inisiyatif alarak sefere çıktık.” Polis de aldığı ifadeler ve görüntülerde ilk değerlendirmenin, geminin hasarlı yola çıktığı, su almaya başladığının görülmesine rağmen hızını düşürmediği, kaptanın yavaşlayarak dönmesi halinde kazanın önlenebileceği yönünde olduğunu kaydetti.

EHLİYETİ HONDURAS’TAN

Savcılık adına soruşturmayı yürüten polis, elde ettiği bilgileri hâkimle paylaştı. Buna göre Kaptan Öz’ün Türkiye’den aldığı kaptanlık sertifikası ve ehliyeti, 10 yıl boyunca kullanılmaması nedeniyle geçersiz oldu. Ardından eski ehliyetinin sicil numarasını kullanarak, Honduras’tan 3500 Amerikan doları karşılığında sertifika ve ehliyet aldı. Bu belgeleri, Yunanistan’da tescil ettirdi ve 2 yıl önce de Honduras’tan alınan belgelerle KKTC Ulaştırma Bakanlığı’na başvurarak yeterlilik belgesi aldı. Kaptanın sertifika ve ehliyet alma sürecinde yaptıkları, yasadışı bulunmuyor, ehliyetinin de geçerliliği var.

BELGELER GÖRÜNÜŞTE TAMAM

Soruşturma çerçevesinde 200’den fazla ifade aldığını belirten polis, geminin geçerli sigortasının bulunduğunu, denge balans sertifikası ve telsiz emniyet sertifikasında sorunlar olduğunu ancak sefere çıkmak için bu belgelere ihtiyaç duyulup duyulmadığını araştıracağını belirtti. Geminin bakım ve denetim konusunda KKTC’ye sunduğu belgelerde de ilk bakışta sorun görülmüyor. KKTC’ye sunulan Türk Loydu’ndan alınan teknik yeterlilik belgesinin gerçek olup olmadığı da araştırılıyor.

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KKTC BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI GÖREVDEN ALININCA HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ

Gemi kazasının ardından KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alınmıştı. Koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi’nin de genel başkanı olan Arıklı, dün hükümetten çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Görevden alınmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Parti Meclisi’nin kararıyla hükümetten ayrıldıklarını söyleyen Arıklı, kararlarını Başbakan Ünal Üstel’e yazılı olarak bildireceklerini belirtti.

Görevden alınma kararını ‘İki yıldır beklediğim bir fırsattı’ diye nitelendirerek Başbakan Üstel’e teşekkür etti. Deniz kazası nedeniyle şu aşamada siyasi tartışma yürütmek istemediklerini belirten Arıklı, “Söylenecek çok şey var ama kayıplarımız var” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen felakette yaşamını yitirenlerle ilgili taziye ziyaretinde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Cevdet Yılmaz, faciada kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını belirterek “Vefat edenlerin sayısının 10’a çıktığını ifade etmek isterim” dedi.

KAZADAN SON KARE

GİRNE’DEKİ kazada Hataylı Nihat Pancar’ın (51), gemideki son anlarına ait görüntüsü ortaya çıktı. Geminin su aldığı anlarda bir kişinin cep telefonu kamerasıyla aldığı kayıtta, Pancar’ın da sakin bir şekilde koltuğunda oturduğu görüldü.

Görüntüyü çeken kişinin ise kurtarılan kişiler arasında olduğu öğrenildi. KKTC’den Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere 30 Ağustos günü hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora olmuştu. Kazada 10 kişi can verdi, 241 yolcu kurtarıldı. Kaybolan 18 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor.