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Girne açıklarındaki gemi kazasında yeni gelişme: Kırık kızak soruşturmanın odağında! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

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#Girne Gemi Kazası#KKTC Soruşturma#Soruşturma
Girne açıklarındaki gemi kazasında yeni gelişme: Kırık kızak soruşturmanın odağında WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 13:59

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmasında 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı. Polis, yardımcı kaptanın 17 Haziran tarihli WhatsApp yazışmalarında geminin sol kızağının kırıldığı ve kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel şekilde tamir ettirildiğine ilişkin bilgiler bulunduğunu belirtti.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şirket direktörü A.Ö., kaptan M.Ö., ikinci kaptan M.S., baş makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ile mürettebat S.E., K.K., V.H. ve R.İ. hakkında ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla dördüncü kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kazada hayatını kaybedenler ile halen kayıp olan yolcuların yakınları, sabah saatlerinden itibaren adliye önünde toplandı. Polis adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Aileler, mahkemeye getirilişleri sırasında hem şüphelilere hem de onları savunan avukatlara tepki gösterdi. Aileler, “Adalet arıyoruz. Bu işin peşini asla bırakmayacağız” diyerek soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

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Kazada 2 evladını kaybeden baba, “İki evladımın hesabını kim verecek?” sözleriyle tepkisini dile getirirken, başka bir aile yakını kaptana seslenerek, “Kaptanın gözümün içine bakarak konuşması lazım” dedi. Bir başka yakının ise “Hangi avukat bunları savunacak?” sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.

Girne açıklarındaki gemi kazasında yeni gelişme: Kırık kızak soruşturmanın odağında WhatsApp mesajları ortaya çıktı

‘KIRIK KIZAK’ SORUŞTURMANIN ODAĞINDA

Mahkemede soruşturmayla ilgili yeni teknik ayrıntılar da açıklandı. Zanlılardan yardımcı kaptan Merve N. Seraslan'ın 17 Haziran 2026 tarihli WhatsApp yazışmalarında "geminin sol kızağının kırıldığı ve geminin kaptanın bilgisi dahilinde gelişigüzel bir şekilde tamir ettirildiğine" ilişkin bilgi bulunduğu belirtildi.

Yardımcı kaptanın söz konusu tamiratı bildirdiği, kaptanın ve şirketin Türkiye ayağında aranan bir yetkilinin de durumdan bilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Polis ayrıca zanlılardan birinin 7 Haziran tarihinde WhatsApp üzerinden gönderdiği görüntüde de geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü mahkemeye aktardı. Gemideki hasara ilişkin fotoğrafların başka mürettebat tarafından yardımcı kaptana iletildiği, yardımcı kaptanın da fotoğrafları şirket yetkilisine gönderdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında telefonların emare olarak alındığı ve dijital incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

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Tahkikat memuru, kaptan Mustafa Öz'ün gemiye gelen suları umursamadığı ve risk alarak gemiyi sürmeye devam ettiği yönünde kanı oluştuğunu belirtti. Tahkikat memuru, söz konusu hususla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Girne açıklarındaki gemi kazasında yeni gelişme: Kırık kızak soruşturmanın odağında WhatsApp mesajları ortaya çıktı

KAYIP YOLCUNUN ÇEKTİĞİ VİDEODA DA SOL KIZAKTAKİ KIRIK GÖRÜLDÜ

Mahkemede, faciada halen kayıp olarak aranan bir kişinin olay sırasında çektiği videoyu ailesine gönderdiğinin tespit edildiği açıklandı. Polis, söz konusu videoda gemi henüz seyir halindeyken sol kızağının kırık olduğunun görüldüğünü kaydetti. Videonun savcılıkta bulunduğu, hem video hem de görüntülerin emare olarak alındığı belirtildi. Mahkemede ayrıca geminin daha önceden de su aldığı yönünde kaptan ve diğer kişilerin ifadeleri bulunduğu kaydedildi.

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TERSANE DE SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Geminin 30 Nisan’da bakımdan çıktığı, 2 Haziran’da Türk Loydu tarafından sertifikalandırıldığı, 17 Haziran’da ise geminin uç kısmında kırık meydana geldiğine ilişkin bulgular bulunduğu bildirildi.

Polis, geminin bakım gördüğü Adana’daki tersanenin de soruşturmaya dahil edildiğini, burada görev yapan kişiler ile bakım ve onarım kayıtlarının incelendiğini bildirdi.

Mahkemede ayrıca mürettebata gerekli eğitimlerin verilip verilmediği gündeme geldi. Geminin seyir defterinin batıkla birlikte denizde olduğu, şirketten talep edilen bazı kayıtlara ise teknik sorun nedeniyle henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

Mahkeme, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini dikkate alarak 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

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#Girne Gemi Kazası#KKTC Soruşturma#Soruşturma

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