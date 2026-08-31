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Girne açıklarında tekne faciası! Geminin yan döndüğü anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Annenin feryadı yürekleri dağladı: 'Yüzü gözümün önünden gitmiyor'

Güncelleme Tarihi:

#Girne#Tekne Faciası#KKTC Deniz Kazası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 12:58

KKTC’de Girne açıklarında batan gemide kaybolan yolcuları arama çalışmaları devam ederken çocuklarından haber alamayan annenin feryadı yürekleri dağladı. Gözyaşları içerisinde çocuklarının bulunması için yetkililere çağrıda bulunan acılı anne, “Benim çocuğum 6 yaşında, 20 kilo, kendini savunamaz. Kızımın yüzü gözlerimin önünden gitmiyor” dedi. Öte yandan geminin yan döndüğü anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinden Mersin Taşucu’na sefer yaptığı sırada batan feribotta 8 kişi yaşamını yitirmiş, 18 kişi ise denizde kaybolmuştu. Kayıp vatandaşları arama kurtarma faaliyetleri ikinci gününde sürerken, ailelerin çaresiz bekleyişi devam ediyor. Öte yandan yan yatan gemiye dair yeni görüntülerde ortaya çıktı.

Kayıplar arasında 6 yaşındaki evladının da yer aldığını söyleyen acılı bir annenin feryadı dinleyenleri gözyaşlarına boğdu.

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Evlatlarını kaybeden anne çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi:

"Benim çocuğum 20 kilo, 6 yaşında. Kendini savunamaz. 2 gün oldu, denizin altında kendini savunamaz. Ben kimi görsem yardım istiyorum ama kimse bir şey yapmıyor. Kızımın elini tuttum, valiz üstümüze düştü. Ayağını tuttum ama yok; benim kızım da yok, oğlum da yok. Kızımın yüzü gözümün önünden gitmiyor. 'Anne' deyişi kulaklarımdan gitmiyor. Bunu kim ödeyecek? O adam hapis yatsa ne olacak, ölse ne olacak? Benim 2 evladım gitti."

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Geminin yan yattığı anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşan Gazeteci Adem Metan "İnsanlar sıkışmış dışarı çıkma mücadelesinde. Kıbrıs’taki bir kaynağım, olayın ardından çekilen ve belki de ilk kez göreceğiniz görüntüleri bana ulaştırdı. Gerçekten çok üzücü… Her bir saniyesi, yaşanan felaketin boyutunu bir kez daha gösteriyor. Arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Girne açıklarında tekne faciası Geminin yan döndüğü anlara dair yeni görüntüler ortaya çıktı | Annenin feryadı yürekleri dağladı: Yüzü gözümün önünden gitmiyor
NE OLMUŞTU?

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu.

259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti.

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18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi.

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#Girne#Tekne Faciası#KKTC Deniz Kazası

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