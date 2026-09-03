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Girne aÃ§Ä±klarÄ±nda batan gemiden yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler! Su almaya baÅŸlayÄ±nca bÃ¶yle uyarmÄ±ÅŸ: 'Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerekiyor'

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Girne Gemi KazasÄ±#Mustafa Karavapur#Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti
Girne aÃ§Ä±klarÄ±nda batan gemiden yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Su almaya baÅŸlayÄ±nca bÃ¶yle uyarmÄ±ÅŸ: Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerekiyor
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 14:40

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne aÃ§Ä±klarÄ±ndaki gemi kazasÄ±ndan saÄŸ kurtulan HataylÄ± Mustafa Karavapur'un (65) gemi su almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã§ektiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Karavapur'Ä±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, "Bu teknenin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerekiyor" diye uyarÄ±da bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

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Tatil iÃ§in gittiÄŸi KKTCâ€™den, Hatayâ€™a dÃ¶nerken Girne kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda batan gemide yolculuk yapan Mustafa Karavapur, geminin su almaya baÅŸlamasÄ± Ã¼zerine yaÅŸananlarÄ± cep telefonuyla kayÄ±t altÄ±na aldÄ±.

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YolculuÄŸa devam eden gemideki yaÅŸananlarÄ± kaydederken Mustafa Karavapurâ€™un "Deniz biraz dalgalÄ± ama bu gemi hiÃ§ de dÃ¼zgÃ¼n gitmeyen bir tekne. Ä°Ã§erisi su almaya baÅŸladÄ±. Limanda bu teknenin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerekiyor. AÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde sarsÄ±ntÄ± var. Dalga sesleri, silah sesleri gibi geliyor. SarsÄ±ntÄ± var" sÃ¶zleri yer aldÄ±.

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KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geminin Ã¼st katÄ±na Ã§Ä±kan Karavapur, gemi batÄ±nca bir bot tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Mustafa Karavapur, KKTC'deki yasal iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan memleketi Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¶ndÃ¼.Â

Girne aÃ§Ä±klarÄ±nda batan gemiden yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Su almaya baÅŸlayÄ±nca bÃ¶yle uyarmÄ±ÅŸ: Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerekiyor

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#Girne Gemi KazasÄ±#Mustafa Karavapur#Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti

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