Girne aÃ§Ä±klarÄ±nda batan gemiden yeni gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler! Su almaya baÅŸlayÄ±nca bÃ¶yle uyarmÄ±ÅŸ: 'Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerekiyor'

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Tatil iÃ§in gittiÄŸi KKTCâ€™den, Hatayâ€™a dÃ¶nerken Girne kenti aÃ§Ä±klarÄ±nda batan gemide yolculuk yapan Mustafa Karavapur, geminin su almaya baÅŸlamasÄ± Ã¼zerine yaÅŸananlarÄ± cep telefonuyla kayÄ±t altÄ±na aldÄ±.

YolculuÄŸa devam eden gemideki yaÅŸananlarÄ± kaydederken Mustafa Karavapurâ€™un "Deniz biraz dalgalÄ± ama bu gemi hiÃ§ de dÃ¼zgÃ¼n gitmeyen bir tekne. Ä°Ã§erisi su almaya baÅŸladÄ±. Limanda bu teknenin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmamasÄ± gerekiyor. AÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde sarsÄ±ntÄ± var. Dalga sesleri, silah sesleri gibi geliyor. SarsÄ±ntÄ± var" sÃ¶zleri yer aldÄ±.

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geminin Ã¼st katÄ±na Ã§Ä±kan Karavapur, gemi batÄ±nca bir bot tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. Mustafa Karavapur, KKTC'deki yasal iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan memleketi Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¶ndÃ¼.Â