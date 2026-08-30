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Girne açıklarında 267 yolculu katamaran alabora oldu: Türkiye ve KKTC'den dev kurtarma operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Girne#KKTC#Yolcu Gemisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 14:39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında su alan katamaran tipi bir yolcu gemisi battı. Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebatı kurtarmak için KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları bölgede aralıksız çalışma başlatırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tüm imkânların seferber edildiğini açıkladı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisinin battığı bildirildi. Gemideki 267 yolcuyu kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Türkiye’den peş peşe açıklamalar geldi. İşte detaylar…

Girne açıklarında 267 yolculu katamaran alabora oldu: Türkiye ve KKTCden dev kurtarma operasyonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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Girne açıklarında 267 yolculu katamaran alabora oldu: Türkiye ve KKTCden dev kurtarma operasyonu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla…

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#Girne#KKTC#Yolcu Gemisi

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