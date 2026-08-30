Girne açıklarında 267 yolculu katamaran alabora oldu: Türkiye ve KKTC'den dev kurtarma operasyonu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisinin battığı bildirildi. Gemideki 267 yolcuyu kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Türkiye’den peş peşe açıklamalar geldi. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla…