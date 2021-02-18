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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Girlevik Şelalesi, buz tuttu

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Girlevik Şelalesi, buz tuttu
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ERZİNCAN'ın Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi, kar yağışı sonrası donarken, görsel güzellik oluştu.

Girlevik Şelalesi, buz tuttu
Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Girlevik Şelalesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle buz tuttu. Yer yer 10 metrelik buz sarkıtlarının meydana geldiği bölgede görsel güzellik oluştu. Çağlayan beldesinde yaşayanlar, Girlevik Şelalesi'nin yazın ayrı kışın ayrı güzel görüntüye sahip olduğunu belirterek, herkesi ziyarete davet etti.

 

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