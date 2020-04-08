Komşudan yürekleri ısıtan haber... Girit'ten Adana'ya dost eli

Tüm dünyanın elini kolunu bağlayan koronavirüs salgını sırasında kapanan ülke sınırları aşıldı ve komşu Yunanistan ile Türkiye arasında herkese umut veren güzel bir gelişme yaşandı. Kan ve organ bağışları bu süreçte azalırken, Yunan bir gencin Türkiye’de nakil bekleyen bir gence ilik bağışında bulunacağı öğrenildi. Bu süreçte bağış yapan, Savas ve Andreas adlı Yunan gençlerin iliği, Adana Devlet Hastanesi’nde nakil bekleyen Kuzey’e umut oldu.

HALKLARIN DAYANIŞMASI

Bu güzel gelişme, Yunanistan Sağlık Bakanlığı’na bağlı koronavirüs özel sözcüsü Sotiris Çiodras tarafından dünyaya duyruldu. Kendisi bir enfeksiyon uzmanı olan Çiodras, Yunanistan’da koronavirüsle ilgili son gelişmeleri aktardıktan sonra şöyle konuştu: “Kuzey Yunanistan’dan Savas’a, Girit’ten de Andreas’a teşekkür ederim. Bu iki genç, böyle bir ortamda ilik bağışında bulundular. Üstelik bağışlardan biri Türkiye’de ihtiyacı olan bir gencin iliğiyle uyuyor. İşte ortak düşmana karşı halkların dayanışması.”

EN GÜZEL ÖRNEK

Hürriyet, Yunanistan Organ Nakli Kurumu (EOM) ile temasa geçti. Buna göre, Hanyalı Andreas’ın kemik iliğinin, Adana Devlet Hastanesi’nde nakil bekleyen Kuzey adlı genç ile uyuştuğu öğrenildi. İki ülke arasında yazışmalar ve tahlil sonuçları alışverişi de başladı. İlik naklinin, 22-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi. EOM yetkilileri, Türk ve Yunan hastalar arasında daha önce de ilik nakli gerçekleştirildiğine dikkat çekerek, son vakaya ilişkin nakil sonrası konuşabileceklerini kaydetti. Yetkililer sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar bu dönemde kan bağışında ya da organ bağışında bulunmaktan korkuyorlar. Ancak her şeye rağmen böyle güzel örnekler de var.”