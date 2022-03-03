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Girişimlerimiz ateşkes için

#Ömer Çelik#AK Parti#Türkiye
Girişimlerimiz ateşkes için

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak Montrö Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını söyledi. Türkiye’nin diplomatik açıdan anahtar ülke olduğunu belirten Çelik, “Bütün haksız girişimlere sonuna kadar karşıyız” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin durumunu değerlendirdi. Çelik,Ukrayna’da savaştan kaçmaya çalışan insanlar için Batı’nın takındığı tutumu, “İnsan haklarında sarı saçlı, mavi gözlü, siyah tende diye alt kriterler koyulamaz” diyerek eleştirdi. Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen milletvekilleriyle istişare toplantısının ardından şu mesajları verdi:

MONTRÖ UYGULANACAK

“Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün hedef alınmasına karşıyız. Türkiye’nin diplomatik olarak anahtar olmasının altı çizilmiştir. Barış için müttefiklerimizin Türkiye’ye destek vermediğini görüyoruz. Biz hem batı ile hem doğu ile görüşebilen bir ülkeyiz. Cumhurbaşkanımız işgale ve darbeye karşıyız derken ne Ukrayna’nın ne de Rusya’nın zarar görmesini istemeyiz diyor.

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Cumhurbaşkanımızın diplomatik girişimleri ateşkesin sağlanmasına yöneliktir. Şimdiye kadar Türkiye, BM kararlarına katılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti kurumları bunu savaş olarak tanımladı. Montrö’nün savaş hükümleri neyi içeriyorsa net şekilde uygulanacaktır. Türkiye savaşı derinleştirecek tutum içine girmeyecektir.

CHP Genel Başkanı, Güvenlik toplantısına katılanlar için, kendi yaşına yakışmayacak şekilde maalesef argo ‘işe yaramaz’ diye bir ifade kullanmış. Benim buna verilecek Adana usulü bir cevabım var; ama hem zamanı değil hem de bana yakışmaz.

AB MAHALLE DAYANIŞMASI

Ukrayna konusunda Avrupalıların yaptığı tanım Türkiye için geçerlidir. Mülteciler konusunda yapılan anlaşma, fasılların açılması, Gümrük Birliği gibi geniş bir ajandaya sahipti. Avrupa Birliği bir mahalle dayanışmasına döndü.”

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#Ömer Çelik#AK Parti#Türkiye

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