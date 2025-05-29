Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi... İlk 3’te devlet üniversiteleri

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Bakan Kacır, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik odaklı performansını ortaya koyan endeksin, bilim ve inovasyon temelli kalkınma yolculuğunda yol gösterici bir referans niteliği taşımasını temenni etti. Küresel ölçekte değişim hızının arttığı, bilginin stratejik bir güç olarak öne çıktığı bir çağda olduklarına dikkati çeken Kacır, bu dönemde ülkelerin refah seviyesini ve rekabet gücünü bilimsel bilgi üretme kabiliyeti ve teknolojideki yeniliklere öncülük etme düzeyinin belirlediğini söyledi. Değerlendirme sürecine 50’nin üzerinde öğretim üyesi olan 197 üniversite dahil edildiğini belirten Bakan Kacır, şu bilgileri verdi: “9 aylık yoğun bir çalışmanın eseri endeksin veri toplama sürecine 323 kurum katkı sağladı. Bu kapsamlı ve çok paydaşlı çalışmada, üniversitelerimizi bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, ekonomik ve toplumsal katkı olmak üzere dört boyutta 23 göstergeye göre puanladık.”

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İŞTE İLK 10 LİSTESİ

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2024 yılı sonuçlarına göre ilk 10 üniversite şöyle:

1- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

2- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

3- Yıldız Teknik Üniversitesi

4- Sabancı Üniversitesi

5- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

6- Özyeğin Üniversitesi

7- Koç Üniversitesi

8- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

9- Boğaziçi Üniversitesi

10- Bahçeşehir Üniversitesi