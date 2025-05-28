Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi açıklandı: İlk 3 sırada devlet üniversiteleri var

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK 2024 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'ne ilişkin ATO Congresium'da yaptığı açıklamada, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik odaklı performansını ortaya koyan endeksin, bilim ve inovasyon temelli kalkınma yolculuklarında yol gösterici bir referans niteliği taşımasını temenni etti. Küresel ölçekte değişim hızının arttığı, bilginin stratejik bir güç olarak öne çıktığı bir çağda olduklarına dikkati çeken Kacır, bu dönemde ülkelerin refah seviyesini ve rekabet gücünü bilimsel bilgi üretme kabiliyeti ve teknolojideki yeniliklere öncülük etme düzeyinin belirlediğini söyledi. Türkiye’yi bu alanda dünyada söz sahibi konuma taşıdıklarını söyleyen Kacır açıklamasında şunları kaydetti:

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TÜBİTAK DESTEKLERİ

Bu dönemde 1 yılda gerçekleştirilen Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısını 9 binden 49 bine yükselttik. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında Türkiye, 22. sıradan 14. sıraya çıktı. Bu dönem aynı zamanda TÜBİTAK desteklerinin toplumun tüm kesimlerinin erişimine açıldığı bir dönem oldu. TÜBİTAK bilim insanı, akademi, kamu ve sanayi destekleri 9,5 katına çıkarak yıllık 17 milyar liraya ulaştı.

TÜBİTAK BİGG

Üniversitelerimizi girişimcilikte ve yenilikçilikte öncü konuma taşımak için önemli adımlar attık. Üniversitelerimizin bilgi ve araştırma potansiyelini AR-GE ve inovasyon odaklı kalkınma için harekete geçiren teknoparklarımızın sayısı 22 yılda 2'den 106'ya çıktı. Bugün teknoparklarımız yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere, pek çok alanda milli teknoloji hamlesinin vizyon projelerini yürüten 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yapıyor. 2 bin 490 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük eden TÜBİTAK BİGG, programı tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin ülkemizdeki en büyük destekçisi konumunda yer alıyor.

ÖNEMLİ REFERANS

TÜBİTAK girişimci ve yenilikçi üniversite endeksiyle de üniversitelerimizin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarını objektif kriterlere göre değerlendiriyoruz. 2012'den bu yana düzenlenen bu çalışma, yıllar içinde üniversitelerimizin akademik çalışmalarının, girişimcilik ekosistemiyle entegrasyonunu ve topluma sağladıkları ekonomik katkıyı gösteren önemli bir referansa dönüştü.

GÜÇLÜ ZEMİN

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Üniversiteler arasında yapıcı rekabeti teşvik eden bu endeks, üniversitelerimizde girişimcilik ekosistemi arasındaki sinerjiyi artıran, üniversite sanayi iş birliğini derinleştiren güçlü bir zemin sunuyor. Değerlendirme sürecine 50'nin üzerinde öğretim üyesi olan 197 üniversite dahil edildi. 9 aylık yoğun bir çalışmanın eseri endeksin veri toplama sürecine 323 kurum katkı sağladı. Bu kapsamlı ve çok paydaşlı çalışmada, üniversitelerimizi bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim, ekonomik ve toplumsal katkı olmak üzere dört boyutta 23 göstergeye göre puanladık.

DERİN TEKNOLOJİ

Önümüzdeki dönemde üniversitelerimizin bilim ve inovasyon temelli kalkınmada rolünü daha da güçlendirmek üzere yapay zeka, sağlık teknolojileri, kuantum teknolojileri, uzay, nükleer, çip, yarı iletkenler gibi yüksek teknoloji alanlarında üniversitelerimizde gerçekleştirilecek çalışmaların ekonomik değere dönüştürülmesini hızlandıracak platformları hayata geçireceğiz. Derin teknoloji alanındaki patentlerin ticarileştirilmesine yönelik yeni uygulamaları devreye alacağız.

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STRATEJİK AKTÖRLER

Üniversitelerin girişimci bir nesil yetiştirmek üzere tüm fonksiyonlarıyla birer kuluçka merkezi olarak çalışmasına destek olacağız. Akademisyenlerimizin AR-GE çıktılarının ürünleşmesi için mevcut teknoloji transfer mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. İnanıyorum ki atacağımız tüm bu adımlarla üniversitelerimiz, bilginin ekonomik değere dönüştüğü, akademik birikimin girişimcilikle buluştuğu, nitelikli iş birliklerinin merkezinde yer alan stratejik aktörler olarak konumlarını daha da güçlendirecek.

2024 ENDEKS SONUÇLARI

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2024 yılı sonuçlarına göre; 10'uncu sıradaki üniversite Bahçeşehir Üniversitesi. 9'uncu sırada Boğaziçi Üniversitesi var. 8'inci sırada İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 7'nci sırada Koç Üniversitesi, 6'ncı sırada Özyeğin Üniversitesi, 5'inci sırada İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 4'üncü sırada Sabancı Üniversitesi, 3'üncü sırada Yıldız Teknik Üniversitesi, 2'nci sırada İTÜ ve ilk sırada 1'nci sırada ODTÜ var.