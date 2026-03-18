Girişe 'Bedeli peşin ödendi' yazdılar: Bütün hizmetler ücretsiz oldu! 'Kapımızı onlara sonuna kadar açıyoruz'

Kentte yaklaşık iki ay önce açılan işletmenin ortakları, çevre ülkelerde yaşanan gerilimlerin ve Türkiye'nin izlediği politikaların, şehitlerin bu vatan için ödediği bedeli bir kez daha hatırlattığını belirterek anlamlı bir uygulamaya imza attı. Vefa borcunu ödemek isteyen işletme sahipleri, restoranın girişine, "Şehitlerimizin mukaddes emaneti olan ailelerimiz onur konuğumuzdur. İşletmemizden alacakları bütün hizmetler ücretsizdir. Bedeli peşin ödenmiştir" yazılı bir afiş astı.

"EN BÜYÜK BEDELİ ZATEN ONLAR ÖDEDİ"

Uygulamanın amacına ilişkin açıklamalarda bulunan restoran ortaklarından Kasım Şimşek, etraflarında yaşanan savaşların, şehitlerin taşıdığı değeri bir kez daha derinden hissettirdiğini ifade etti. Şehitlerin aziz hatıralarına saygı duymak ve ailelerinin yanında olmak istediklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti: