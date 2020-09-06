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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Girilemez’ deniliyordu... Haftanin artık temiz

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
‘Girilemez’ deniliyordu... Haftanin artık temiz
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Teröristlerin ‘girilemez’ dediği Kuzey Irak’taki Haftanin bölgesi, Türk komandoları tarafından temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 16 Haziran’da başlayan ve halen devam eden Pençe-Kaplan operasyonuyla bölgeye girdi. Komandolar Haftanin’de karış karış teröristleri aradı. Bölgede 269 sığınak ve 53 mağaraya girildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonunda şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 320 olduğunu açıkladı.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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