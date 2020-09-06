‘Girilemez’ deniliyordu... Haftanin artık temiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, 16 Haziran’da başlayan ve halen devam eden Pençe-Kaplan operasyonuyla bölgeye girdi. Komandolar Haftanin’de karış karış teröristleri aradı. Bölgede 269 sığınak ve 53 mağaraya girildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonunda şimdiye kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 320 olduğunu açıkladı.