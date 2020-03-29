Giresun'un İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Giresun'da Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Giresun, Karadeniz Bölgesinin şirin ve sakin bir ilidir. Doğa turizminin göz bebeği Giresun'un birçok yerinde tarihi yapılar bulunur. Bol yağış alan Giresun, zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Yemyeşil doğası ile fındık, meşe, gürgen, dişbudak, karaağaç, ıhlamur ve çeşitli meyve ağaçları ile örtülüdür. 200 metrenin üstünde ise Alp bitkileri görülmektedir. Doğa resimlerine ve fotoğraflarına tema olan Giresun yediden yetmiş yediye tüm doğa ve tarih tutkunları için görülmeye değer özel bir şehir.

Giresun İlçeleri

Giresun'un ilçeleri;

- Bulancak

- Espiye,

- Piraziz

- Keşap

- Tirebolu

- Görele

- Eynesil

- Çamoluk

- Alucra

- Çanakçı

- Dereli

- Güce

- Doğa kent

- Şebinkarahisar ve Yağlıdere olarak sıralanabilir.

Giresun Hangi Bölgede?

Giresun, Karadeniz Bölgesinde yer alır. Ordu, Sivas, Gümüşhane, Trabzon, Elazığ illerine komşudur. Kuzeyinde Karadeniz ile çevrili olan ilin güneyinde ise Kuzey Anadolu Dağları uzanır. En büyük komşu ili Trabzon'dur. Trabzon ile Giresun arasındaki uzaklık 130 kilometredir.

Giresun Tarihi Yerler

1- Görele Sis Dağı: Dağların tamamı sis ile kaplanır. Muhteşem bir doğa manzarası sunar. Yolu Giresun Görele'ye düşen doğa tutkunlarının uğraması gereken adreslerin başındadır.

2- Kümbet Yaylası: Giresun'un doğal güzelliklerini yaşatan bir yayladır. Temiz havası ile oksijen deposudur. Giresunlular tarafından piknik alanı olarak kullanılmaktadır.

3- Paşa Konağı Yaylası: Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan bölge, günübirlik gezilere ev sahipliği yapmaktadır. Yaylada konaklanabilecek tesis doğal yapının korunması amacı ile inşa edilmemiştir.

4- Gölyanı Yaylası: Bu yayla ufak bir gölü içermektedir. Bu sebeple göl yanı ismini almıştır.

5- Giresun Adası: Giresun'dan adını alan ada, Giresun'un önemli bir turizm alanlarından biridir. Giresun adasında birçok sur kalıntısı bulunmaktadır. Kule, manastır ve pişmiş toprak fıçılar adada rastlanan tarihi değerlerdir.

6- Giresun kalesi: Giresun kalesi, Giresun ilini ziyaret sırasında gezilmesi gereken tarihi yapıların başında gelmektedir. Geçmişten günümüze gelen kalıntılar, kale içerisinde yer alır. Kale, manzarası ile de gelenleri etkilemektedir.

7- Seyyid Vakkas Türbesi: Osmanlı İmparatorluğu yükselme döneminin padişahlarından Fatih Sultan Mehmet zamanında Giresun'un alınmasında faydası görülen kahraman uç bey Seyyid Vakkas’a ait olan türbedir. Bu türbe, 19.yy'da yaptırılmıştır.

8- Tirebolu Kalesi: Tirebolu ilçe merkezinde yer alan, büyük bir kaya üzerine inşa edilmiş tarihi bir yapıdır. Denize doğru uzanan küçük bir yarımadanın üzerindedir. Kalenin kesin yapım tarihi bilinmemekle beraber M.Ö. 15. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.

9- Giresun Müzesi: Tunç çağından Hititlere, Helenistik dönemden Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı dönemine kadar birçok eser müzede sergilenmektedir. Giresun'un 18.yy eserlerinden biri olan Gogora Kilisesi, 1988 yılında müze olarak düzenlenmiştir.

10- Kuzalan Şelalesi ve Mavi Göl: İç içe olan Kuzalan şelalesi ve oluşturduğu rengi ile büyüleyici olan Mavi Göl, doğal güzellikleri ile Giresun'a gelenlerin görmesi gereken yerler arasında yerini almaktadır.

11- Bedrama Kalesi: Tirebolu'ya 8 kilometre uzaklıkta büyük bir tarihi kaledir. Tirebolu, Giresun-Gümüşhane karayolu üzerinde Karaahmetli ve Örenkaya köyleri sınırlarında bulunan ve yerli kayalar üzerine kurulu bir yapıdır.

12- Karagöl Dağları ve Yaylası: Karagöl Dağları, Giresun'un en yüksek ikinci dağıdır. Bu dağlarda birçok oba bulunmaktadır. Dağın kuzeybatısında Elmalı, Bozat Taşı ve İnboynu obaları vardır. 3107 metre olan Karagöl Dağlarının tepesinin hemen altında Aygır Gölü yer alır. Bu göl ülkemizde yer alan buzul göllerinden biridir. Dağdaki en büyük göl ise Karagöl Gölüdür. Bu gölün Aksu köyüne doğru inen vadisinde Bağırsak Gölü vardır. Bu gölde görülmesi gereken göller arasındadır.