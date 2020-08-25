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Haber Giriş: 25.08.2020 - 09:14 | Son Güncelleme:

Giresun'daki sel felaketinden yeni görüntü! 'Kaçın... Kaçın'

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Giresun'da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor. Görüntüyü çeken kişi 'Dere geliyor' diyor ve 'kaçın, kaçın' diye uyarıyor.

Günler öncesinde Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve sel baskınları uyarısına rağmen metrekareye 137 kg yağışın düştüğü Dereli ilçesinin Akkaya Deresi'nin taşması sonucu Giresun tarihinin belkide en büyük sel felaketinin yaşanmasına neden oldu.

Evinin balkonuna çıkarak sosyal medya hesabından durumu paylaşan bir kişi, belki de afetin başlangıcını çektiğinin farkında değildi. “Dere geliyor” sözleri cep telefonu kamerasına yansıyan vatandaşın “Kaçın, kaçın” uyarısı dikkat çekti.

Kısa sürede ilçenin 2 caddesindeki 212 dükkan ve iş yeri sular altında kaldı, milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi.

Giresundaki sel felaketinden yeni görüntü Kaçın... Kaçın

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