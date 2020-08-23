Giresun'daki sel felaketinde son durum: Sağanak yağış devam edecek mi? Son dakika gelişmeler

Giresun'da 1 kişinin yaralanmasına 1 kişinin de kaybolmasına neden olan sel felaketinden acı haber geldi. Giresun Valisi Enver Ünlü yaptığı açıklamada, Espiye'de bir vatandaşın vefat ettiğini söyledi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerin ilk dakikadan itibaren müdahale ettiğini bildirdi. Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, evlerin hasar gördüğü, heyelanların olduğu yönünde şikayetler aldıklarını ifade etti. İşte, son dakika gelişmeler.

GİRESUN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Giresun Valisi Enver Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı." dedi.

Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda mahsur kalan vatandaşların olduğunu söyledi.

Kayıp vatandaşları henüz teyit edemediklerini dile getiren Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp, bir yaralı yaşlı teyzemiz var. Bunun dışındakileri henüz teyit edemedik, mahsur kalanlar var ama teyit edemiyoruz. Teyit edebildiğimiz bu kadar." diye konuştu.

Ünlü, Dereli ilçesinde kurtarılanların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"5 kişilik bir aile vardı, beyaz eşya bayisinde mahsur kalmıştı kurtuldu. Düğün salonunda mahsur kalanlar vardı, onlar kurtuldu. Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı. Onun dışındakileri henüz teyit edemedik. Kayıp ihbarları var, arkadaşlarımız teyit edemedi."

Ulaşamadıkları bölgelerdeki tahliyelerin sabahın ilk ışıklarıyla başlayacağını aktaran Ünlü, kayıp ihbarlarını güvenlik güçlerinin teyit etmeye çalıştığını vurguladı.

Vali Ünlü, Dereli'de sel sularının araçları sürüklediğine işaret ederek, "Yıkılan binalar var, resmi araçlar, özel araçlar, onların hepsi... Zaten nehir olmuş kanal. İçişleri Bakanımız da geliyor yolda. Araçlarımız, iş makinelerimiz de Dereli'ye girmek için sel sularının çekilmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yağlıdere ve Güce ilçelerinde de çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Ünlü, şu anda öncelikle yolları açtıklarını anlattı.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Sel felaketiyle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan da (AFAD) açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Giresun ilinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun’un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NDAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun mesajı paylaştı. Karaismailoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Giresun’da yaşanan sel felaketi bizleri derinden üzdü. Dualarımız can kaybı yaşanmaması için. Geçmiş olsun Giresun" dedi.

GİRESUN SİVAS KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı.

Merkeze bağlı Ülper köyü yakınlarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, araçların Dereli ilçesi ve Duroğlu beldesine geçişlere izin vermiyor.

SAĞANAK YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Giresun Valiliği, vatandaşların aşırı yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Giresun merkez ve ilçelerinde aşırı yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sel felaketinin yaşandığı Giresun için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Yağışların; Ordu, Giresun, Rize, Artvin ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2), yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor." denildi.